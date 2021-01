A Mercedes 2019-ben mutatta be első igazi villanyautóját, az EQC divatterepjárót, melynek most EQA néven mutatkozott be a kisebb testvére.

© Mercedes

A Mercedes EQA tulajdonképpen nem más, mint a 2018-ban debütált A-osztályra épülő GLA szabadidő-autó 100 százalékban elektromos változata. A GLA és az EQA tengelytávja és szélessége teljesen megegyezik egymással, a többi méret tekintetében minimális az eltérés. Mivel az akkumulátornak kell a hely, a csomagtartó kapacitása 435-ről 340 literre csökkent.

© Mercedes

A 4,46 méter hosszú típusból elsőként az EQA 250 válik elérhetővé. Ezt az elsőkerék-hajtású és 2 040 kilogramm tömegű modellt egy 190 lóerős teljesítményű, illetve 375 Nm nyomatékú villanymotor mozgatja, a 8,9 másodperces 0–100-as szintidejű újdonság végsebessége 160 km/h.

© Mercedes

© Mercedes

A 66,5 kWh kapacitású akkumulátor az engedékeny NEDC-szabvány szerint 486 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé, szigorúbb WLTP-mércével mérve pedig mintegy 426 kilométeres hatótávot kapunk. Az AC-, illetve DC fronton rendre maximum 11, illetve 100 kW teljesítménnyel tölthető akkumulátorra 8 év, illetve 160 ezer kilométer garanciát vállal a gyártó.

© Mercedes

A Németországban 47 540 eurós (17 millió forint) alapárú Mercedes EQA 250 tavasszal gördül be az európai kereskedésekbe. A későbbiekben egy 272 lóerős összkerekes változat is érkezni fog, melynek hatótávja az ígéretek szerint az 500 kilométert is meg fogja haladni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.