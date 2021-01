Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead3f206-7144-4a9e-8d9c-356f914905c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy héten belül ez a második késelés volt a kerületben.","shortLead":"A rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt. Egy héten belül ez a második késelés volt...","id":"20210120_keseles_IX_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead3f206-7144-4a9e-8d9c-356f914905c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e585ed54-419a-4449-929f-4077b32bd376","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_keseles_IX_kerulet","timestamp":"2021. január. 20. 19:40","title":"Halálra késeltek egy 19 éves fiatalt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zeneigazgatója. ","shortLead":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11737b51-721f-4dee-b986-039211ea2071","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. január. 20. 09:10","title":"„A zene már több száz éve a megértést, a kölcsönös szeretetet szolgálja” – Fischer Iván 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még idén tavasszal sem merik megrendezni a Könyvfesztivált, inkább elhalasztják, de ősszel egy Nobel-díjas írót is vendégül látnának. Remélik viszont, hogy nyáron már lehet Könyvhét a Vörösmarty téren.","shortLead":"Még idén tavasszal sem merik megrendezni a Könyvfesztivált, inkább elhalasztják, de ősszel egy Nobel-díjas írót is...","id":"20210120_Nyaron_rendeznek_meg_az_Unnepi_Konyvhetet_osszel_a_Konyvfesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269ce7d8-adf3-4ce5-8566-ac8d77770e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Nyaron_rendeznek_meg_az_Unnepi_Konyvhetet_osszel_a_Konyvfesztivalt","timestamp":"2021. január. 20. 13:34","title":"Nyáron rendeznék meg az Ünnepi Könyvhetet, ősszel a Könyvfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám a Capitolium két héttel ezelőtti ostromából okulva sokkal több lesz a fegyveres katona, mint a meghívott résztvevő.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám...","id":"20210120_biden_harris_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cda32b4-4902-4c2c-8f94-fdaab75fb8a5","keywords":null,"link":"/360/20210120_biden_harris_beiktatas","timestamp":"2021. január. 20. 11:00","title":"A járvány és a zendülés árnyékában visszafogott elnöki beiktatás lesz Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen, Győrben és Szombathelyen emelkedő tendenciát mértek.","shortLead":"Pécsen, Győrben és Szombathelyen emelkedő tendenciát mértek.","id":"20210119_szennyviz_koronavirus_koncentracio_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2406f-cebe-4168-b268-034e68bd1f06","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_szennyviz_koronavirus_koncentracio_pecs","timestamp":"2021. január. 19. 17:15","title":"Három nagyvárosban nő a szennyvízben a koronavírus koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","shortLead":"A bajor márka legizgalmasabb és messze nem olcsó autói a koronavírus-járvány ellenére is igen jól fogynak.","id":"20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ffbe38-334d-475d-a0bf-fe2f8375793f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280dfbca-4ab7-40c5-aada-3f7226892c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_a_bmw_m_sportmodelleket_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 19. 12:31","title":"A BMW M sportmodelleket viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fea007-3cf7-4913-b1c8-4adb29efea5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kis ültetéssel, szélesítéssel és új felnivel még jobban mutat a bajor gyártó újdonsága.","shortLead":"Egy kis ültetéssel, szélesítéssel és új felnivel még jobban mutat a bajor gyártó újdonsága.","id":"20210121_szolid_csinositast_kapott_az_uj_4es_bmw_sportkupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8fea007-3cf7-4913-b1c8-4adb29efea5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb31d1-1acb-418b-9291-ae1765ad45f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_szolid_csinositast_kapott_az_uj_4es_bmw_sportkupe","timestamp":"2021. január. 21. 06:41","title":"Szolid csinosítást kapott az új 4-es BMW sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b8b0b-88f6-4458-a8d5-cd34b59107e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pálosok belvárosi temploma legalább három hónapig zárva tart.","shortLead":"A pálosok belvárosi temploma legalább három hónapig zárva tart.","id":"20210119_pecs_templom_horvatorszagi_foldrenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c10b8b0b-88f6-4458-a8d5-cd34b59107e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff01398-3c1e-4a76-a36d-e1deb02ab6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_pecs_templom_horvatorszagi_foldrenges","timestamp":"2021. január. 19. 21:50","title":"Életveszélyessé vált egy pécsi templom a horvátországi földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]