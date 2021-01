Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fociban, a kézilabdában és a kosárlabdában a kormány módszertani központokat jelölt ki az utánpótlás-nevelés támogatására. A fociban a felcsúti akadémiát. Titkolják, hogy mennyi pénzért, és miért pont őket.","shortLead":"A fociban, a kézilabdában és a kosárlabdában a kormány módszertani központokat jelölt ki az utánpótlás-nevelés...","id":"20210120_Felcsut_lett_a_fociakademiak_fociakademiaja_titkoljak_ezert_mennyi_penz_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4017285-b6bc-4b9a-9d03-d10c17f9bf13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Felcsut_lett_a_fociakademiak_fociakademiaja_titkoljak_ezert_mennyi_penz_jar","timestamp":"2021. január. 20. 12:12","title":"Felcsút lett a fociakadémiák fociakadémiája, titkolják, ezért mennyi pénz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","shortLead":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","id":"20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86921ffc-de56-4f57-83c4-856a10c0afed","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","timestamp":"2021. január. 20. 17:49","title":"Letette a hivatali esküt Joe Biden, ő az Egyesült Államok 46. elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami visszakapja a Google-ökoszisztémát.","shortLead":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami...","id":"20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cece9a2-b3a5-4760-b9ef-5f864d687729","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","timestamp":"2021. január. 19. 18:03","title":"Visszatérhet az Android a Honor új telefonjaira, a Google-appokat is megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.","shortLead":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról...","id":"20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1adc32-1b9d-4a6e-bd88-20be62da6312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","shortLead":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","id":"20210119_szuperszamitogep_hpc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dde05-bff9-487e-8997-f69b3b0f447d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_szuperszamitogep_hpc","timestamp":"2021. január. 19. 08:40","title":"Idén elkezdődhet a magyar szuperszámítógép építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]