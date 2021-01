Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délben kezdődött az ülés, ahol majd szavaznak a szegedi egyetem modellváltásáról. Információink szerint nem borítékolható, hogy a szenátus többsége az átalakulás mellett szavaz. Pénteken délután a Pécsi Tudományegyetem is dönteni fog.","shortLead":"Délben kezdődött az ülés, ahol majd szavaznak a szegedi egyetem modellváltásáról. Információink szerint nem...","id":"20210129_egyetemi_modellvaltas_szte_pte_szenatusi_ulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bcd8c9-8123-4a82-9848-8eab7bd908ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_egyetemi_modellvaltas_szte_pte_szenatusi_ulesek","timestamp":"2021. január. 29. 13:01","title":"Pár szavazaton múlhat az SZTE modellváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban hosszú távú következményei is lehetnek. A kínai Sinopharm oltóanyaga akár még jó is lehet, de kérdés, hogy érdemes-e emiatt kockáztatni az oltásokba vetett egyébként sem magas bizalmat, miközben valószínűleg a pár hét múlva érkező újabb nyugati oltóanyagok enyhíthetnek a vakcinahiányon.","shortLead":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban...","id":"20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb6558-928d-4bfd-9d13-6e203e0ed52d","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","timestamp":"2021. január. 29. 06:30","title":"Megmentőt játszik a kormány vakcinaügyben az OGYÉI megkerülésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir Putyin viszont még nagyobban játszik: titokban, átmosott állami pénzen fekete-tengeri magán-minikirályságot építtetett magának.","shortLead":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir...","id":"202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8f7c82-38cb-4ee6-ac36-037a2e9f2102","keywords":null,"link":"/360/202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Putyin csak folytatja a szovjet hagyományt, amikor földi paradicsomot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell húzni az eredményeket aszerint, hogy a felhasználónak tetszenek-e vagy sem. ","shortLead":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell...","id":"202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d23a63-7a45-49fd-96ef-eeb61182e012","keywords":null,"link":"/360/202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","timestamp":"2021. január. 29. 10:00","title":"Privát üzemmód: a német Xayn kereső leváltaná a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df04a45-970b-4bf7-bd2f-0d323e1e9e81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A 2019-es rekord és a mélypontnak számító tavalyi év után még kevesebben kelnek útra az ünnepekre. Persze van, aki egyenesen Vuhanba igyekszik. ","shortLead":"A 2019-es rekord és a mélypontnak számító tavalyi év után még kevesebben kelnek útra az ünnepekre. Persze van, aki...","id":"20210130_Sivar_lesz_az_idei_holdujev_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df04a45-970b-4bf7-bd2f-0d323e1e9e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5ceaf8-517e-4bf4-959c-5257ba55fe19","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Sivar_lesz_az_idei_holdujev_Kinaban","timestamp":"2021. január. 30. 07:59","title":"Sivár lesz az idei holdújév Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d324f9-0535-4db5-80e5-47d19c690492","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetes, ha egy gyártó a saját portékáját dicséri. Nincs ezzel a Microsoft, azonban egy lépéssel tovább megy ennél, ugyanis az egyik legjobb számítógéppel, az Apple MacBook Prójával hasonlítja össze a Surface Pro 7-et.","shortLead":"Természetes, ha egy gyártó a saját portékáját dicséri. Nincs ezzel a Microsoft, azonban egy lépéssel tovább megy ennél...","id":"20210129_microsoft_hirdetes_surface_pro7_es_macbook_pro_osszehasonlitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d324f9-0535-4db5-80e5-47d19c690492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd169af6-dfdd-4931-99cf-e0f361557fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_microsoft_hirdetes_surface_pro7_es_macbook_pro_osszehasonlitasa","timestamp":"2021. január. 29. 10:03","title":"Jobb a Surface Pro 7, mint a MacBook Pro – legalábbis a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","shortLead":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","id":"20210128_botticelli_kep_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8ee90c-c857-4ad2-89ae-27a264a570bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_botticelli_kep_arveres","timestamp":"2021. január. 28. 18:36","title":"27,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy Botticelli-kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]