[{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás Aréna ad otthont a kiesées szakasz első meccsének másfél hét múlva.","shortLead":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás...","id":"20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7361bdf-b999-4f53-91e8-9f6f6e923114","keywords":null,"link":"/sport/20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","timestamp":"2021. február. 07. 14:38","title":"Budapesten fogadja az RB Leipzig a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom, néha influenzaszerű tünetek, vagy fejfájás jelentkezett.","shortLead":"A felügyelet szerint a mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett...","id":"20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a58ab5-2987-42f7-83b3-6972123b982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_astrazeneca_pfizer_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 05. 20:11","title":"A brit gyógyszerfelügyelet szerint a Pfizer és az AstraZeneca vakcinája rendkívül biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. 