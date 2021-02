Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés a mellékhatása - mondta Szlávik János. Az AstraZeneca oltóanyagot ugyanakkor nem merik idősebbeknek beadni, pedig a 65 felettiek immunizálása 85 százalékkal csökkentené az áldozatok számát egy kutatás szerint.","shortLead":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés...","id":"20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b724603-8e9d-4b67-be89-bfe20fa82821","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","timestamp":"2021. február. 06. 14:35","title":"Szlávik János: Nem lehet rangsorolni a vakcinákat hatékonyság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index. ","shortLead":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben...","id":"20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4dc3b4-cecd-41cb-af38-953efb099139","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","timestamp":"2021. február. 06. 15:20","title":"Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441e60e8-1911-4676-a85e-56ec5d1c8626","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre több emlősállatot ütnek el főként leszállás közben repülőgépek, évente mintegy 68 százalékkal növekszik az ilyen balesetek száma egy ír tanulmány szerint.","shortLead":"Egyre több emlősállatot ütnek el főként leszállás közben repülőgépek, évente mintegy 68 százalékkal növekszik az ilyen...","id":"20210206_emlosallatok_repulogepek_gazolas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441e60e8-1911-4676-a85e-56ec5d1c8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c522ea6-5610-4249-81b3-d42f7818cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_emlosallatok_repulogepek_gazolas_baleset","timestamp":"2021. február. 06. 18:03","title":"Ijesztő mértékben nő a repülőgépek által elütött emlősállatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","shortLead":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","id":"20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291cd8d6-f97a-4a18-a749-18aefac74646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","timestamp":"2021. február. 08. 11:03","title":"Rövid időn belül három űreszköz is eléri a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb váltani a Microsoft Teamsre.","shortLead":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb...","id":"20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f754ce-e96e-48a8-95d9-54b46a3386e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","timestamp":"2021. február. 08. 12:03","title":"Megszűnik a céges Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","shortLead":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","id":"20210207_motorola_edge_s_flash_sale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330c82d2-97c9-4a8b-92a0-d985270e999c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_motorola_edge_s_flash_sale","timestamp":"2021. február. 07. 18:03","title":"2 perc alatt 10 ezres eladás: vitték, mint a cukrot az új Motorola telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","shortLead":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","id":"20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4fbee8-cb5e-4f2b-b254-943d6113c7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","timestamp":"2021. február. 06. 21:12","title":"Cáfolta az EMMI Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfa2036-5990-4dee-b8d9-a9dc370408d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","timestamp":"2021. február. 07. 12:00","title":"Ez történt: Magyar vírustudósok elmondták, melyik vakcina szerintük a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]