[{"available":true,"c_guid":"a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","shortLead":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","id":"20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9a51f-e1ca-448f-8a1c-718e68f5665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","timestamp":"2021. február. 11. 10:59","title":"Előállították a nőt, aki Merkely Béla nevével hirdetett csodaszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","shortLead":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","id":"20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6bdaa-c119-41fb-ba2f-0501ab24f35d","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. február. 10. 09:36","title":"Online előadással emlékezik a Vígszínház Börcsök Enikőre, a bevételt jótékonysági célra ajánlják fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fd760d-d11b-4469-813a-020bb22baba1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games fejlesztette MetaHuman Creator jelentős segítséget nyújthat a játékfejlesztők, grafikusok számára. Sőt: bizonyos értelemben feleslegessé is teszi a munkájukat.","shortLead":"Az Epic Games fejlesztette MetaHuman Creator jelentős segítséget nyújthat a játékfejlesztők, grafikusok számára. Sőt...","id":"20210211_metahuman_creator_karakterkeszito_modellezes_epic_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23fd760d-d11b-4469-813a-020bb22baba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c739c6-46f4-47db-8268-0645754d2ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_metahuman_creator_karakterkeszito_modellezes_epic_games","timestamp":"2021. február. 11. 13:19","title":"A böngészőben lehet majd összerakni igazinak tűnő embereket ezzel az új szoftverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93994451-bf9a-43a8-bea8-ca81d5b7c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt állítja, Lindsay Usich megfenyegette őt, hogy kompromittáló képeket közöl róla, ha nyilvánosságra hozza a bántalmazásról szóló vádjait Manson ellen.","shortLead":"A színésznő azt állítja, Lindsay Usich megfenyegette őt, hogy kompromittáló képeket közöl róla, ha nyilvánosságra hozza...","id":"20210210_Feljelentette_Marilyn_Manson_feleseget_zsarolas_miatt_Evan_Rachel_Wood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93994451-bf9a-43a8-bea8-ca81d5b7c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29462bb0-eebf-4c43-8551-cd56dd6f7552","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Feljelentette_Marilyn_Manson_feleseget_zsarolas_miatt_Evan_Rachel_Wood","timestamp":"2021. február. 10. 11:35","title":"Zsarolás miatt feljelentette Marilyn Manson feleségét Evan Rachel Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül kell orvosolnia kell őket.","shortLead":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül...","id":"20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d763dd-49d5-49d7-b38f-c78d9066098d","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 12:38","title":"Pontatlan kalkulátor miatt büntette meg a jegybank a CIB Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik...","id":"20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7936-f330-49ba-9990-5cda55e33aa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2021. február. 11. 08:04","title":"Ítéletidő: már száz helyre riasztották a tűzoltókat, Nógrádban akadozik az áramellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","shortLead":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","id":"20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2184f22-d330-4e94-8807-9e59824bf5ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. február. 11. 15:43","title":"A Mol-vezér is beszállt a Kopaszi-gát projektbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]