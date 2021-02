Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott. A hatodik ellenőrzött járművezető eltiltás hatálya alatt közlekedett egy kisteherautóval.","shortLead":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott...","id":"20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca286bcd-a549-46ea-a73a-8514778d22be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","timestamp":"2021. február. 14. 11:28","title":"Nemcsak ittas volt, de jogsival sem rendelkezett egy 19 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","shortLead":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","id":"20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a60ee9-fdc8-42fc-9298-afafe6bb8cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 14. 11:02","title":"Idén is a kerületi lakosok dönthetik el, mit fejlesszen a III. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ccd52e-431a-4dbb-8892-2aa5ba367988","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Ez történt: \"Aranyfolyót\" fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és intenzívebb pollenszezont eredményez a változó éghajlat.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és...","id":"20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72bdbf-7c54-441f-ae07-32fba73e0287","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 14. 15:20","title":"Nem is tudják még az allergiások, milyen rossz hír lehet számukra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","shortLead":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","id":"20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716758b5-ff77-43e3-ad13-b7526031281e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","timestamp":"2021. február. 13. 17:45","title":"Orbán a kutyájával töltötte ki az állatvédelmi konzultációt, majd sepregetni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé mérhetnek majd plusz 10 fok közeli értékeket - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé...","id":"20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3aa12-ef7c-405f-a15d-254855590e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2021. február. 14. 17:45","title":"A mínusz 20-tól a plusz 10-ig - változatos időjárásunk lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]