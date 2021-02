Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","shortLead":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A védettséget mutató antitestek százszoros mennyiségben vannak jelen a beoltottak szervezetében ahhoz képest, amit pusztán a betegségen való átesés okoz - hangzott el a szegedi kutatók által működtetett facebookos tájékoztató csatorna péntek esti műsorában, amelyben a kutatók arra buzdítottak mindenkit, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen.","shortLead":"A védettséget mutató antitestek százszoros mennyiségben vannak jelen a beoltottak szervezetében ahhoz képest, amit...","id":"20210220_Az_a_legjobb_oltas_amelyik_a_vallamban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b173a75b-481f-413e-a477-afca2f710710","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_Az_a_legjobb_oltas_amelyik_a_vallamban_van","timestamp":"2021. február. 20. 05:05","title":"„Az a legjobb oltás, amelyik a vállamban van“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok között is tárolható az oltóanyag.","shortLead":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok...","id":"20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed843060-9086-44b7-8455-628f7d12fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","timestamp":"2021. február. 19. 21:36","title":"85 százalékos hatékonyságúnak bizonyult már egyetlen adag Pfizer-vakcina is Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","shortLead":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","id":"20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b10e7a9-a1da-4dba-8e89-b1e2a30d0a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","timestamp":"2021. február. 21. 15:49","title":"Jó lesz az úgy - gondolta a bolgár sofőr az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben. A szociálisan rászoruló adósok számára kedvezményeket ígért a miniszterelnök. Az éveken át húzódó adósságok viszont ezután sem szűnnek meg.","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben...","id":"20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc3fead-43e1-4640-b28f-df11b0aa8570","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"A külföldön dolgozó magyarokon csattan a potyautas-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re, a grafikát leszámítva. Az ugyanis sokkal modernebb.","shortLead":"A BlizzCon nagyszabású (online) videojátékos eseményen bejelentett szoftver mindenben hasonlít a régi Diablo II-re...","id":"20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902d981e-807b-4032-bebd-f1cebffa5f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654767da-f14e-4c24-9646-c9ec529771b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_blizzard_blizzcon_2021_diablo_ii_resurrected","timestamp":"2021. február. 20. 07:27","title":"Bombameglepetés a Blizzardtól: visszatér és sokkal jobb grafikát kap a Diablo II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. ","shortLead":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit...","id":"20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f2aaf-463c-414a-ad8c-663e176fddc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:15","title":"Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]