[{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett a munkáltató. Most a gyárban működő három szakszervezet közös fellépését készítik elő, ugyanis eddig egy szervezet próbálta sztrájkkal elérni a követeléseiket.","shortLead":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett...","id":"20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8551de-0dbb-4fc4-a82e-727705700982","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","timestamp":"2021. február. 27. 08:11","title":"Pénteken sem egyeztek meg, újabb sztrájk jöhet a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd zenéket hallgatni.","shortLead":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd...","id":"20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84240879-120b-499c-add1-32fda8369e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:03","title":"Hallható ajándékot kap a Spotify minden fizetős felhasználója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","shortLead":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","id":"20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f304752-a77d-4cb0-9940-7e47a297c287","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","timestamp":"2021. február. 27. 07:56","title":"Újabb szigorítások a cseheknél: csak a lakókörzetben lehet mozogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és...","id":"20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183abd7f-9d06-414b-a38f-dc63712c6b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","timestamp":"2021. február. 27. 21:41","title":"Olaszország fehér foltja: Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","shortLead":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","id":"20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a1286-b211-4bfc-be35-0ed3a0d3d3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","timestamp":"2021. február. 28. 15:14","title":"Karácsony: Adják ide a vakcinát és beoltjuk Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","shortLead":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","id":"20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c4bfae-8521-4c0c-9052-766b7a8f2380","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","timestamp":"2021. február. 27. 17:31","title":"Kolbászba rejtett méreggel, csavarral, gyufával kínozza egy ismeretlen a kutyákat Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]