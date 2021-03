A második generációs kecskeméti CLA Mercedes, amelyet már teszteltünk több alkalommal, összességében a legjobb példája annak, hogyan lehet egy első nemzedék hiányosságait orvosolni. A mostani CLA már nemcsak a divatos, de a digitális világot is ügyesen prezentálja, ugyanakkor a kocsi praktikumán is sokat javítottak.

Eleve remek húzás volt a stuttgarti cég részéről ráerősíteni a kompakt szegmensre, ugyanis a CLA modellek hozzák a legfiatalabb vásárlóközönséget a márkán belül: a vevői átlagosan 10 évvel fiatalabbak, mint a szokásos Mercedes ügyfelek.

Képgaléria

Ennek a fiatalos csapatnak a fontos tagja a Magyarországon gyártott CLA, amelynek második generációja fut jelenleg az utakon - a konkurenciát a BMW-nél a 2-es Gran Coupé, az Audinál nagyjából az A3 Sportback jelenti. Az biztosan kijelenthető, hogy a CLA jelenlegi formájában frissebb összbenyomást kelt. A nálunk járt Shooting Brake – vagyis kombi modell – pedig végképp különleges műfaj, amelyet már plugin verzióban is gyártanak Kecskeméten.

A magyarországi gyár éppen most érkezett egy minijubileumhoz a „Made in Hungary” modellekből készült konnektoros autóknál. A pluginek gyártása tavaly nyáron indult, azóta 10 ezer darabnál tartanak, ennek kapcsán úgy alakult, hogy a magyar gyárhoz vezetetett a tesztutunk.

A kecskeméti dizánjkombi második generációja egyértelműen a „kis luxusra” megy rá, vagyis egy kompakt méretű autóban is nagyjából megadni azt, amit a Mercedes képvisel. Igaz, itt a divatosság még hangsúlyosabb szerepben van, mint egy mondjuk egy E-osztályú Mercedesnél. Mindez például azt jelenti, hogy „rosegold” színben is lehet ilyen Mercit kapni, amely színt az iPhone előtt nem is ismert a világ. Nem is nehéz párhuzamot vonni a két termék célcsoportjának preferenciái között.

© D.P.

Ami a divaton túl a konnektoros kombi tényleges pozitívuma, hogy hibridsége ellenére nagyobb poggyászteret kínál, mint például házon belüli konkurense, az A-osztályú Mercedes: 505 literes a csomagtartóval a CLA Shooting Brake családi autóként is értelmezhető. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a benzintank az ülések alá került, a kipufogórendszer hosszát pedig lényegében megfelezték. A kocsi alatt, nagyjából az első ülések mögött egy kis csonk árulkodik arról, hogy itt ér véget a hagyományos motorból érkező gázok útja. (Igaz, ennek fényében még inkább furcsa, hogy a dísznek megmaradtak a kipufogóvégek.)

© D.P.

Ami a CLA Shooting Brake kabinterét illeti, itt is azok fogják igazán jól érezni magukat, akik a digitális világban is ügyesen mozognak. Az MBUX talán már nem újdonság, a mesterséges intelligencia alapú rendszert hangutasítással a legkényelmesebb vezérelni. Az alapfunkciókon túl, mint az ülésfűtés, a klíma, a rádió kezelése, a kocsival lehet kicsit „érdemben” társalogni is. Megunhatatlanok a konkurenciára vonatkozó kérdések is mint a „Hey Mercedes, mit gondolsz az Audiról?”, mert a válasz elég frappáns: „Amit te, ezért ülünk egy Merciben”.

Persze egyébként is sokat tud az MBUX, például a GPS-hez kapcsolódó, kiterjesztett valóság alkalmazásával, amikor egy csomóponthoz, elágazáshoz érve a központi képernyő élő kamera nézetre vált, majd virtuálisan rávetíti kék nyilakkal a szükséges irányokat a képernyőre.

© D.P.

A lényeg egyébként esetünkben a körítés mellett, hogy egy zöld rendszámos Mercedes CLA-t próbáltunk ki. A CLA 250e jelű autónk hajtáslánca egy 160 lóerős, 1.3 literes négyhengeres benzinmotorból és egy hozzá kapcsolt 75 kW-os teljesítményű villanymotort áll. Az összteljesítménye 218 lóerő, a rendszernyomaték 450 Nm.

Meg kell adni, hogy a legmodernebb pluginek komoly vívmánya, hogy teljesen értelmezhetővé tették villanyautóként a konnektoros hibrideket. Míg pár éve egy ilyen konnektoros autó nagyjából 20-30 kilométert volt képes tisztán villanymódban haladni városban, manapság már az 50-60 kilométer az alap. Pedig az akkumulátor nem lett hatalmas, de a 15,6 kWh kapacitás már elég a napi rutinhoz, ami komoly fegyvertény.

A viszonylag kicsi akkumulátor másik előnye a gyors töltés, ugyanakkor ez az egész csomag csak akkor működik, ha hajlandóak vagyunk részt venni a játékban és rendszeresen töltjük is az autót. Ha valaki ezt nem vállalja be, és csak sima hibridként hajlandó autózni vele, nem fog hatékonyan közlekedni egy plugin hibriddel. Alapértelmezés szerint egyébként EV-módban indul az autó és csak villamos energiával akár 140 km/h maximális sebességet is el lehet érni, teljesen feltöltött akkumulátorral pedig papír szerint akár 69 kilométert is megtehetünk emisszió-mentesen.

© D.P.

A gyakorlati teszt azt mutatta, hogy a városból elindulva 120 km/h-s tempomatra állított sebességgel szépen elfogyasztotta az elektronokat az első 39 kilométeren, innen még pont 40 kilométer volt a gyárig, ezt megcsináltuk 5,2 literes átlagot mutató benzinfogyasztással. Érdekesség egyébként és talán a jövőre nézve hasznos képessége a hajtásnak, hogy ha teljesen lemerült az akkumulátor és Sport-módba kapcsolunk, akkor generátorként lehet tölteni az akkut - 10 százalékos töltöttségig meglehetősen gyorsan. Ez a kis „csalás” kisegítheti a tulajt, ha mindenképp elektromos közlekedésre lenne szüksége.

Városban használva az autót, hellyel-közzel működik az egypedálos vezetési mód is, vagyis, amikor csak a rekuperációs rendszer fékezőerejét használva lassítunk és a féket nem is használjuk. A fékezési erő/visszatöltési hatékonyság mértéke változtatható a kormányon lévő „váltófülekkel”, ezzel lehet belenyúlni, milyen gyorsan lassítson az autó. A váltófülek egyébként is két szerepkörben dolgoztathatók, EV módban a visszatöltést lehet szabályozni velük, ha pedig megy a benzinmotor, akkor normál fokozatkapcsolóként működnek.

© D.P.

A kecskeméti gyárnál fel is töltöttük a CLA Shootingot, amelyet maximálisan 24 kW-tal lehet villámtölteni. Az egész folyamat nem tart tovább 20-25 percnél, ami barátságos, már csak a töltők hiányoznak ehhez a gyakorlathoz az utak mellől. Az átlagosabb 7,4 kW-os teljesítményű fedélzeti töltő használatával körülbelül két óra a töltési idő, míg háztartási konnektorhoz csatlakoztatva 2,2 kW-tal 5 óra alatt végzünk biztosan.

Az egész elektromos rendszer egyébiránt igazán kompakt az autóhoz mérhetően. A villanymotor a váltóban kapott helyet, egy alig 20 centis szakasz a váltóházban. Az akkumulátorok pedig körülbelül 150 kilogrammot tesznek ki plusz súlyként a CLA-k alatt. Ami a vezetési benyomásokat illeti a hagyományos elektromos autós előnyök mellett, hogy kiválóan gyorsul álló helyzetből és nagyjából 6 másodperc alatt százon van, nem sok minden utal arra éppen melyik hajtás működik. A két rendszer, az elektromos és benzinmotor együttműködését vezetés közben gyakorlatilag nem lehet észrevenni normál módban.

A Mercedes A- és B-osztálynál a némileg nagyobb nyomtávjának köszönhetően a CLA az úton valamennyivel stabilabb, a hibrid rendszer miatti többletsúly ezen érezhetően nem változtatott. Ugyanakkor a Mercedes ezt a modelljét ételemszerűen nem sportos stílusra hangolta. A BMW 1-es sorozat, vagy az Audi A3-as futóműve feszesebb érzetet kelt. A menetkomfort az elsődleges a Mercedesnél és a keret nélküli ajtók ellenére nagyobb tempónál is csendes az utastér, talán csak a téli gumik zaja szűrődik be némiképpen.

Képgaléria

Összességében nagy dolog, hogy a CLA-ból is megcsinálták a hibrid változatot, ami ráadásul zöld rendszámra jogosult. Mindez elég attraktív összcsomagot ad ki akkor is, ha elsőre a 20 millió forintos árajánlat nem éppen szerény. Másfélmillió forintos extra a dizájnos hangulatfényeket, high-tech navit, panoráma tetőt felvonultató verzió, amiben például adaptív tempomat nem is volt. Arról a szintén elég érdekes tételről nem is beszélve, hogy a 7,4 kW-os fedélzeti töltőért szintén kiszámláznak 95 ezer forintot a Mercedesnél.

A zöld rendszámos kedvezmények persze a végelszámolásnál simán behozhatják manapság a Mercedes CLA Shooting Brake 250e-t győztesnek egy összehasonlításban. Ha csak azt vesszük, hogy egy semmi extra Audi A3 Sportback 2.0 TDI, szerényebb felszereltséggel manapság már 18 millió forint körül van, akkor tényleg a pluginek a jövő dízelei.

