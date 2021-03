Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","shortLead":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","id":"20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329df59d-0246-40a4-bdf4-64f70d087243","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","timestamp":"2021. március. 15. 19:55","title":"Magyar nemzeti színűre festették a világ legmagasabb épületét március 15. tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető pedig nem zárta ki, hogy a járványügyi adatok alapján megyénként eltérő intézkedéseket vezethetnek be. Noha a kormány még nem hozott ilyen döntést (kormányülés szerdán lesz), végignéztük, melyik megyékben emelkednek leginkább a fertőzésszámok. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes...","id":"20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82c95-8cd8-448d-ad97-f4e8a7c16534","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","timestamp":"2021. március. 16. 06:30","title":"Jön a megyénkénti zárás? – megnéztük, hol indokolhat a fertőzöttség nagyobb szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire hivatkozva aztán ki lehet lépni a hívásból.","shortLead":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire...","id":"20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4837eaf-153f-4ee2-a492-2515938a6d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","timestamp":"2021. március. 16. 08:33","title":"Unja a Zoom-hívásokat? Ez a weboldal segít, hogy le tudjon lépni a beszélgetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","shortLead":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","id":"20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92f9501-4a9f-4258-abae-1996568943d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","timestamp":"2021. március. 15. 21:56","title":"Havonta 10 ezerszer keresik a munkajogi igazságot az ingyenes jogpontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban a világ legjobb elektrosztatikus hangsugárzójának ígért Popori Acoustics WR1-et. ","shortLead":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk...","id":"20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38000678-25b1-4386-bda3-7c595d4a703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"Garantált libabőr: meghallgattuk a 13 millió forintos új magyar hangfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","shortLead":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","id":"20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae099b6-69d1-4bcb-b723-be820daaf511","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","timestamp":"2021. március. 16. 13:27","title":"Zuhanó repülőgéppel ütközött egy autó Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","id":"20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2101eb0-e100-4029-8053-53490b54b052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","timestamp":"2021. március. 16. 10:53","title":"Svédországban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]