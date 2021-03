Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna egészségügyi biztosítására a mentőket úgy, hogy a rendes munkaidőkeretükbe bele sem számít az ott végzett munka. Eközben a járvány miatt már többször is vidékről érkeznek besegíteni mentőegységek. Az Országos Mentőszolgálat szerint az ellátást nem zavarja a rendezvény. ","shortLead":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna...","id":"20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e41d4d2-2093-45b5-ac36-ee3246db9ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","timestamp":"2021. március. 18. 13:48","title":"Alig látnak ki a mentők a munkából, de birkózóversenyre még kivezénylik őket biztosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú vakcinatechnológiáért kapja a magyar kutató az Osztrák Iparegyesület díját.","shortLead":"Az mRNS-alapú vakcinatechnológiáért kapja a magyar kutató az Osztrák Iparegyesület díját.","id":"20210318_kariko_katalin_ausztria_kituntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e284d84d-9dfa-4bab-9af1-337894249285","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_kariko_katalin_ausztria_kituntetes","timestamp":"2021. március. 18. 19:38","title":"Karikó Katalint kitüntették Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","shortLead":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","id":"20210319_katalizatort_loptak_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e17947b-3f37-4d44-a67a-8d20b63ede6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_katalizatort_loptak_vademeles","timestamp":"2021. március. 19. 10:01","title":"Kerékbilincset is aprítottak a katalizátortolvajok – börtönt szán nekik az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c053d9c0-f603-4d87-b0d0-1e4ac1c32c46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmilliárd forintba kerülne, és az önkormányzatnak nincs ennyi pénze.","shortLead":"Ötmilliárd forintba kerülne, és az önkormányzatnak nincs ennyi pénze.","id":"20210317_Nem_lesz_vederdo_a_godi_Samsunggyar_korul_lottek_a_zajvedelemnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c053d9c0-f603-4d87-b0d0-1e4ac1c32c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287239e2-479d-42d1-af43-32b020c8a4ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Nem_lesz_vederdo_a_godi_Samsunggyar_korul_lottek_a_zajvedelemnek","timestamp":"2021. március. 17. 14:09","title":"Nem lesz véderdő a gödi Samsung-gyár körül, lőttek a zajvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","shortLead":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","id":"20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392190a4-5d87-43f2-af96-2e16a5394068","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","timestamp":"2021. március. 17. 17:01","title":"A korábbinál kevesebb a hazai élelmiszer a legnagyobb kereskedelmi láncok üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","shortLead":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","id":"20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10efba-bc02-41ca-9ca2-adb4e7b90caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:53","title":"A Fidesz kilép az Európai Néppártból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","shortLead":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","id":"20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b8bff-d830-4d72-95ae-b056d048baf9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","timestamp":"2021. március. 17. 13:37","title":"Az uniós államokon múlik majd, milyen feltételekkel engedik be azokat, akik kínai vagy orosz oltást kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]