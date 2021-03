Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2021-27. között járó pénzekről kell dönteni.","shortLead":"A 2021-27. között járó pénzekről kell dönteni.","id":"20210322_unios_penzek_vita_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7a4fa3-abf3-4730-902a-b8f360624a75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_unios_penzek_vita_parlament","timestamp":"2021. március. 22. 06:16","title":"Az uniós források felhasználásáról vitáznak ma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","shortLead":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","id":"20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d5762-6798-4d90-8e84-27d55aeced27","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","timestamp":"2021. március. 21. 16:46","title":"Galgóczi Ágnes: A járvány még emelkedő fázisban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma - közölte a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal. ","shortLead":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen...","id":"20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c9e54-cdc0-46bf-a48a-2c986c116a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","timestamp":"2021. március. 20. 08:40","title":"Több mint 11 ezer új fertőzött van, meghalt 227 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának a méretét.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi...","id":"20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b269266-9a82-4aba-a5ac-b4c1fc617c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","timestamp":"2021. március. 20. 14:03","title":"Sikerült kiszámolni, mekkora a Mars magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó platformja fejlesztésére. ","shortLead":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó...","id":"202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112ea439-f7a2-4c54-b297-cabbe3d0ac0e","keywords":null,"link":"/360/202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","timestamp":"2021. március. 21. 11:10","title":"Apjuk majdnem belehalt a rossz gyógyszeradagolásba, csináltak hát erre egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció után pár évvel a Kilimandzsárót is megmászta. Részlet Mocsonoky Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.","shortLead":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció...","id":"20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8e91-8ff0-4e01-9a50-3e7b467f819a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","timestamp":"2021. március. 21. 17:15","title":"\"Igyekszem jól kihasználni az életet\" - Egy tüdőtranszpantált inspiráló vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"K. B. ","category":"tudomany","description":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték 30 év börtönre, hogy a boncolás nem igazolta a gyilkosságot. Még mindig nem szabadult.","shortLead":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték...","id":"20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2065b1-2543-46a2-9a93-74f6156f7d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Négy gyereke megöléséért 18 éve börtönben ül egy nő, most kiderült, hogy alighanem ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]