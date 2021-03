Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","shortLead":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","id":"20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1077fa-129f-4e05-8d39-a7a8debfc4cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Mától tilos a pornó az Indavideón, letörölnek minden eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A gyógyszerek hatása egyelőre korlátozott, de az orvosok egyre többet tudnak a Covid–19 kezeléséről.","shortLead":"A gyógyszerek hatása egyelőre korlátozott, de az orvosok egyre többet tudnak a Covid–19 kezeléséről.","id":"20210322_Koronavirus_ellen_alkalmazhato_mar_nehany_gyogyszer_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34692922-27cf-49a4-a40e-8a060e8b17ec","keywords":null,"link":"/360/20210322_Koronavirus_ellen_alkalmazhato_mar_nehany_gyogyszer_is","timestamp":"2021. március. 22. 19:00","title":"Koronavírus ellen a vakcina tűnik legjobbnak – de bevethető már néhány gyógyszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd a korábban hallgatott tartalmakra.","shortLead":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd...","id":"20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f783bbe-9c66-498f-9851-4ee6f55c605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","timestamp":"2021. március. 22. 17:05","title":"Megváltozik a Spotify kezdőképernyője, jönnek az előzmények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6eeff-50d0-4ac6-a625-857cd1714e58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Justin Long, az Apple és a Mac reklámarca meglepő szerepben tűnik fel: az Intel-alapú windowsos PC-k előnyeit ecsetelgeti a Macek ellenében.","shortLead":"Justin Long, az Apple és a Mac reklámarca meglepő szerepben tűnik fel: az Intel-alapú windowsos PC-k előnyeit...","id":"20210321_intel_a_mac_reklamok_m1_reklamok_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a6eeff-50d0-4ac6-a625-857cd1714e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4387ce-78e9-4e01-a038-9a771fc2ae0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_intel_a_mac_reklamok_m1_reklamok_videok","timestamp":"2021. március. 21. 23:11","title":"Fordult a kocka: Mac-fiú az Intel reklámozója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","shortLead":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","id":"20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f8917-474d-46cd-b9d6-740b887986d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"Müller: Két újabb keleti vakcinát engedélyezett az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","shortLead":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","id":"20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb55071-904b-444c-a760-c48468c4e1e2","keywords":null,"link":"/sport/20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","timestamp":"2021. március. 22. 05:07","title":"A jég alatt, két fokos vízben úszott 103 métert egy finn nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]