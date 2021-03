Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","shortLead":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","id":"20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d6af1f-df58-4b5d-aae4-fff955c93724","keywords":null,"link":"/zhvg/20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","timestamp":"2021. március. 26. 18:59","title":"Így mossák magukat „zöldre” a legnagyobb szennyező cégek a sporton keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője szerint érdemes füstérzékelőt venni.","shortLead":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője...","id":"20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6bb9da-1174-4339-bd1f-9210aa5c6b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","timestamp":"2021. március. 28. 09:41","title":"Alig fél négyzetméteren égtek a lángok, mégis meghalt valaki Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok egyik hőséről.","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok...","id":"20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba02164-6b87-4ebd-bb18-fcd2df810d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","timestamp":"2021. március. 26. 19:08","title":"Karácsony közteret nevezne el Budapesten Puczi Béláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e2c201-09b5-4266-8bd3-ba0220114763","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","timestamp":"2021. március. 28. 10:21","title":"Marabu Féknyúz: A dinamikus alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","shortLead":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","id":"20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda3f73a-15b5-4b2c-b53c-1fb0150135fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. március. 28. 06:41","title":"33 éves nagyon megkímélt Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden amerikai elnök kibővítené a Föld napjára, április 22-ére kormánya által szervezett klímavédelmi csúcstalálkozó résztvevő országainak számát negyvenre: Kínát és Oroszországot is meghívja az online tanácskozásra - jelentette be pénteken a Fehér Ház.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök kibővítené a Föld napjára, április 22-ére kormánya által szervezett klímavédelmi...","id":"20210327_Biden_Oroszorszagot_es_Kinat_is_meghivja_az_aprilisi_klimavedelmi_csucsra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ce2817-b9c4-4af6-9378-8deff533a926","keywords":null,"link":"/zhvg/20210327_Biden_Oroszorszagot_es_Kinat_is_meghivja_az_aprilisi_klimavedelmi_csucsra","timestamp":"2021. március. 27. 08:52","title":"Biden Oroszországot és Kínát is meghívja az áprilisi klímavédelmi csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában a dél-karintiai Obir-cseppkőbarlangok felett – állapították meg innsbrucki geológusok a barlangokból származó kis kalcitkristályokon végzett vizsgálataik alapján.","shortLead":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában...","id":"20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04932df-bfef-42c9-86f4-fd7a06cd9c86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","timestamp":"2021. március. 27. 16:03","title":"25 ezer éve történt: még a legnagyobb hidegben is olvadt az Alpok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]