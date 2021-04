Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után nem arra lesz szükség. Vélemény.","shortLead":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges...","id":"202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e9e8f-4f18-42d7-aa41-aa97d59da82c","keywords":null,"link":"/360/202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","timestamp":"2021. április. 01. 13:00","title":"Révész: Egy párt, ha muszáj, sok párt, ha lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki demokrataként tud nyerni egy színrepublikánus államban, ezért sokszor kiszavaz pártja frakciójából.","shortLead":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin...","id":"202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd9a9b-47a1-4f7e-9166-6ebd988c6e18","keywords":null,"link":"/360/202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","timestamp":"2021. március. 30. 16:00","title":"A demokrata szenátor, aki nélkül Joe Biden is tehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért is kellene egy Toyota Priust használnia? ","shortLead":"Miért is kellene egy Toyota Priust használnia? ","id":"20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c2ae6e-96d4-4010-84a8-d68ebd59ee72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","timestamp":"2021. március. 30. 16:59","title":"Nem egy tipikus IT-mérnök autóval jár a Google alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a92328-3927-4f0a-b9a7-49ac27b9e597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Guy Ritchie már negyedszer dolgozik együtt Jason Stathammel. Az új közös akciófilmjüknek most jelent meg az előzetese.","shortLead":"Guy Ritchie már negyedszer dolgozik együtt Jason Stathammel. Az új közös akciófilmjüknek most jelent meg az előzetese.","id":"20210330_Nem_sokan_maradnak_eletben_a_Bloff_rendezojenek_uj_filmjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a92328-3927-4f0a-b9a7-49ac27b9e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a8ebcd-2bf4-4e13-b7ee-c273a3b95138","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Nem_sokan_maradnak_eletben_a_Bloff_rendezojenek_uj_filmjeben","timestamp":"2021. március. 31. 09:05","title":"Nem sokan maradnak életben a Blöff rendezőjének új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","shortLead":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","id":"20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36410b67-6b3b-42da-9c87-cb69b42733e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","timestamp":"2021. március. 30. 19:25","title":"Miniszteri biztos az önkormányzatokról: Nincs mit kompenzálni az iparűzési adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új építésű nyaralók mellett az alacsonyabb árú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet a magyar tenger környékén.","shortLead":"Az új építésű nyaralók mellett az alacsonyabb árú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet a magyar tenger környékén.","id":"20210401_nyaralo_balaton_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869eb534-8962-4d7d-924c-73f88b8de07f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_nyaralo_balaton_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 08:02","title":"A járvány miatt egyre többen költöznek a Balaton mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján váltanak újabb telefonra az amerikai felhasználók. Bár manapság minden az 5G-ről szól, meglepő módon ez nem hozza igazán lázba a felhasználókat.","shortLead":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján...","id":"20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff203cc-6ad2-4994-ba3c-ee8816ff5120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","timestamp":"2021. március. 31. 08:03","title":"5G? Tárhely? Üzemidő? Mi fontos ma egy telefonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet, hogy a tavalyi árakat a hirtelen jött igény is felverte.","shortLead":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet...","id":"20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954a44a-c7c7-4e97-8af0-ebbb72769078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 31. 10:45","title":"G7.hu: Magyarország olcsóbban vett lélegeztetőgépeket az EU-nak, mint saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]