[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók a Google Meet ingyenes változatát, de az utolsó pillanatban meggondolta magát a cég.","shortLead":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók...","id":"20210331_google_meet_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e68e23-1a2e-4560-92df-1f3dac810f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_meet_videohivas","timestamp":"2021. március. 31. 14:03","title":"Jó hírt közölt a Google, egyelőre nem korlátozza a Google Meet használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és hol lehet majd csak online vagy tévén keresztül követni az eseményeket. ","shortLead":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és...","id":"20210401_husveti_mise_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf681c4b-9213-45d1-b843-31e013759be9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_husveti_mise_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 12:30","title":"Van, ahol mobilapplikációval, máshol ózonos fertőtlenítéssel készülnek az egyházak a húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak tűnik: készített egy olyan eszközt, amelyről első ránézésre azt gondolnánk, az Apple-é is lehetne.","shortLead":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak...","id":"20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e32d7-515e-4e33-ba43-ab47d81e2528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","timestamp":"2021. március. 31. 12:03","title":"Nem csinálta meg az Apple? Vezeték nélküli töltőpadot jelentett be a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelő alapítványba szerveznek ki.","shortLead":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt...","id":"20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45caa6dd-e6cc-4d11-9a24-3b3c11b1e932","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","timestamp":"2021. április. 01. 13:45","title":"Komoly ingatlanbirodalmat ad Demeter Szilárd kezébe az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik a leggyorsabbá az 5G-re váltásnak köszönhetően.","shortLead":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik...","id":"20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8a49-01d9-42ea-9f86-da7311d1b0fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","timestamp":"2021. április. 01. 08:03","title":"Melyik 5G-s telefon a leggyorsabb, ha letöltésről van szó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nappal a választás előtt jelentették be a nyitást. Az egészségügyi miniszter szerint van szabad kapacitás a kórházakban.","shortLead":"Három nappal a választás előtt jelentették be a nyitást. Az egészségügyi miniszter szerint van szabad kapacitás...","id":"20210401_bulgaria_koronavirus_lazitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8162a7c-755d-4091-a381-306fcfeaebf8","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_bulgaria_koronavirus_lazitas","timestamp":"2021. április. 01. 20:18","title":"A harmadik hullám csúcsán járnak, mégis lazítást jelentettek be Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea06ae49-a2d8-460e-9f07-1e07f9e7f104","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez lesz a második üzemképes példány a világon.","shortLead":"Ez lesz a második üzemképes példány a világon.","id":"20210401_kiralytigris_harckocsi_svajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea06ae49-a2d8-460e-9f07-1e07f9e7f104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbcdc8d-5ce0-4346-8024-3836e557669f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_kiralytigris_harckocsi_svajc","timestamp":"2021. április. 01. 17:53","title":"Helyreállítanak egy ritka Királytigris harckocsit Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]