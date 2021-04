Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","shortLead":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","id":"20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a60b82-e99f-4a9b-8af6-681b51c24c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","timestamp":"2021. április. 07. 06:41","title":"Friss kémfotókon a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","shortLead":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","id":"20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c80fd-e842-4d71-8d51-03f7fc4ef34f","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","timestamp":"2021. április. 06. 08:54","title":"Mennyi dráma fér egy online tanórába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","shortLead":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","id":"20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06d1575-0fa1-4b36-b77d-4dce7135b628","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2021. április. 07. 07:56","title":"Teljes az útzár az M7-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a lakásvásárlók a GKI és a Masterplast felmérése szerint.","shortLead":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak...","id":"20210406_lakas_ingatlan_alberlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349d424-39b9-4314-8253-9c2f91ce9ac6","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakas_ingatlan_alberlet","timestamp":"2021. április. 06. 06:05","title":"Hiába csökken az áfa, nem lesznek olcsóbbak a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a2fd73-57fd-44ca-a712-ec4bd842914e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kezdődik a Lánchíd 30 hónapos felújítása, az útpályát teljesen lecserélik, a vasszerkezetet javítják és korrózióvédelemmel látják el. A hidat az 1916-os állapot irányába restaurálják. Lehetnek meglepetések a hídban, vannak olyan részei, amiket eddig meg se lehetett vizsgálni.","shortLead":"Kezdődik a Lánchíd 30 hónapos felújítása, az útpályát teljesen lecserélik, a vasszerkezetet javítják és...","id":"20210405_Egyszerre_fogjak_bontani_es_epiteni_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a2fd73-57fd-44ca-a712-ec4bd842914e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fe5bb8-482c-45c6-9bf3-4331fcf99f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_Egyszerre_fogjak_bontani_es_epiteni_a_Lanchidat","timestamp":"2021. április. 05. 20:00","title":"Egyszerre fogják bontani és építeni a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]