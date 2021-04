Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta meg a leckét egy birminghami lány.","shortLead":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta...","id":"20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffd44f5-97dc-48c0-b030-cf80e5052dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 07:03","title":"Nyomoz az Apple: lángra kapott egy iPhone-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d43b40-cbc2-45e4-a0c4-1ade8bc22c7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen pontosan 3281 drón repkedett Sanghaj felett.","shortLead":"Egészen pontosan 3281 drón repkedett Sanghaj felett.","id":"20210406_Tobb_mint_3000_dronnal_a_Genesis_automarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d43b40-cbc2-45e4-a0c4-1ade8bc22c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf8dc5d-b41b-40de-bf1f-7c703e9526b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_Tobb_mint_3000_dronnal_a_Genesis_automarka","timestamp":"2021. április. 06. 16:07","title":"A világ eddigi legnagyobb drónshow-jával lépett piacra Kínában a Genesis autómárka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary Clinton és II. János Pál pápa is.","shortLead":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary...","id":"20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42669111-fe0f-4467-83d5-885af3c578d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","timestamp":"2021. április. 06. 15:02","title":"Szijjártó Péter díszprofesszor lett Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","shortLead":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","id":"20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519362e2-05cd-442b-a5be-af3eadecbb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:52","title":"Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2,5 millió vakcina árát várja még a Pfizer.","shortLead":"2,5 millió vakcina árát várja még a Pfizer.","id":"20210406_Izrael_Pfizer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6225be34-b1ca-4890-876c-461856054522","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Izrael_Pfizer_vakcina","timestamp":"2021. április. 06. 11:24","title":"Nem fizetett Izrael a Pfizernek, leállították a vakcinák szállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","shortLead":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","id":"20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e520d-5ec0-4619-b738-e120e843b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","timestamp":"2021. április. 05. 10:20","title":"Vége az LG mobiloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]