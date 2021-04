Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","shortLead":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","id":"20210413_butor_webshop_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4044103-3c6b-4173-bb0d-28790669d693","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_butor_webshop_csalas","timestamp":"2021. április. 13. 11:37","title":"Webshopos csalók után nyomoznak a rendőrök, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan meggyőző eredménnyel, mintha valódi képet látnánk.","shortLead":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan...","id":"20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c94f156-5ace-4884-af57-da92900fb4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","timestamp":"2021. április. 13. 14:03","title":"Végignézte az internetre feltöltött macskás képeket a mesterséges intelligencia, már sajátokat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A búzacsírában, diófélékben, gombákban és a férfiak ondójában megtalálható természetes anyag, a spermidin javítja az emlékezőképességet – legalábbis az ezzel etetett idős egerekben és legyekben.","shortLead":"A búzacsírában, diófélékben, gombákban és a férfiak ondójában megtalálható természetes anyag, a spermidin javítja...","id":"20210413_spermidig_agy_memoria_emlekezes_egerkiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3950851-ad64-47b2-8dd1-9a8060139455","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_spermidig_agy_memoria_emlekezes_egerkiserlet","timestamp":"2021. április. 13. 20:03","title":"Találtak egy természetes anyagot a kutatók, ami javíthatja az egerek emlékezőképességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami egy agy-számítógép interfészen dolgozik. A jelek szerint nem hiába.","shortLead":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami...","id":"20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74999be0-7c6c-40e0-ac90-75da9319acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","timestamp":"2021. április. 12. 08:03","title":"Videót mutattak be Elon Muskék majmáról, amelyik gondolatokkal videojátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","shortLead":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","id":"20210413_astrazeneca_verrog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57ef244-94f7-4a91-b1f5-621b71ee8c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. április. 13. 07:18","title":"Ausztráliában 700 ezer oltás után két vérrögösödéses esetet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és enyhült a megújulók kötelezően 25 százalékos részesedésére vonatkozó szabály is. Nem csoda, hogy nem csökken a hazai lakások energiafogyasztása.","shortLead":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és...","id":"202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d44d1-cecf-464b-90fe-82b87101265c","keywords":null,"link":"/360/202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","timestamp":"2021. április. 13. 16:15","title":"Megtorpant a lakások \"zöldítése\", ez meg is látszik az energiafogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]