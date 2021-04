Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet A hvg.hu megtudta, az Országos oltási munkacsoport és az NNK egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok oltása kezdődhet meg Pfizer-vakcinával. A többiekről egyelőre nincs szó. Az Európai Bizottság a lejárata nem újítaná meg szerződését a vektorvakcinát gyártó cégekkel, inkább az mRNS-alapú oltóanyagok beszerzésére fókuszálna a La Stampa szerint. A kormány szerint ezek az adatok nem mutatják a valós képet, a központi kommunikáció ma már inkább a hazai többlethalálozásra mutogat. Megpróbálunk pár dolgot tisztázni a számháborúval kapcsolatban. A járvány kezdete óta összesített számok szerint lakosságarányosan csak Csehország és San Marino előzi meg Magyarországot az egymillió főre jutó koronavírusos halálesetek számban, de a jelenlegi trendek szerint hamar az élre kerülhetünk. T. kiadatása folyamatban van.","shortLead":"Két évvel az emberölés után, N. Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.

\r

Az orosz főügyészség „nemkívánatos" kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak Szövetségét, ezért a strasbourgi székhelyű testület az ügyben illetékes orosz kerületi bírósághoz fordult panasszal. A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.