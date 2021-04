Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bad64baa-28e8-4876-90be-96526639f645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves férfi a FedEx telephelyén találomra kezdett lövöldözni.","shortLead":"A 19 éves férfi a FedEx telephelyén találomra kezdett lövöldözni.","id":"20210417_indianapolis_fedex_lovoldozes_tamado_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad64baa-28e8-4876-90be-96526639f645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf354d5-5392-4bc8-9312-cc95c9733d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_indianapolis_fedex_lovoldozes_tamado_azonositas","timestamp":"2021. április. 17. 10:12","title":"Azonosították a fiatalt, aki nyolc embert gyilkolt meg Indianapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb54171-4868-4f5d-91bb-f6b4050bfbf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év múlva lemondhat az Apple az iPhone-ok egyik ikonikus jellemzőjéről, a notchról, vagyis a frontoldali érzékelőket rejtő szenzorszigetről.","shortLead":"Két év múlva lemondhat az Apple az iPhone-ok egyik ikonikus jellemzőjéről, a notchról, vagyis a frontoldali érzékelőket...","id":"20210416_apple_iphone_szenzorsziget_notch_iphone_touch_id","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fb54171-4868-4f5d-91bb-f6b4050bfbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664feb77-16e5-416a-92a3-585c59c0666d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_iphone_szenzorsziget_notch_iphone_touch_id","timestamp":"2021. április. 16. 19:03","title":"2023: a notch halála?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34058e3-6a80-485b-b350-9cc2ba7d1012","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint – Németh Róbert","category":"kultura","description":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült legfontosabb magyar filmek 30-as listáját. A sorozatunk első részében a toplista 21-30. helyezettjeit mutatjuk be. ","shortLead":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra...","id":"20210416_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_1__Jobtol_az_erotikaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34058e3-6a80-485b-b350-9cc2ba7d1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76939b74-733b-41eb-b936-3ff554f1e8a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_1__Jobtol_az_erotikaig","timestamp":"2021. április. 16. 20:00","title":"Minden idők legfontosabb magyar filmjei – HVG TOP30 (1.) – Jóbtól az erotikáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71733839-5c95-4693-81d6-cb10f1dd64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó adatok szerint a koronavíruson átesett betegek 30 százaléka szenved postcovidos tünetektől. ","shortLead":"A legutolsó adatok szerint a koronavíruson átesett betegek 30 százaléka szenved postcovidos tünetektől. ","id":"20210417_Bencze_Agnes_orvos_A_postcovidosok_kronikus_faradtsagara_nincs_specialis_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71733839-5c95-4693-81d6-cb10f1dd64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45b4808-09dc-42cf-b30a-466cd73f3a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Bencze_Agnes_orvos_A_postcovidosok_kronikus_faradtsagara_nincs_specialis_gyogyszer","timestamp":"2021. április. 17. 07:00","title":"Bencze Ágnes orvos a Fülkében: A postcovidosok krónikus fáradtságára nincs speciális gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801e107c-86fb-4273-b4e9-e404f4cda20b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok kénytelenek voltak kerülgetni a hirtelen megjelent akadályokat. ","shortLead":"Az autósok kénytelenek voltak kerülgetni a hirtelen megjelent akadályokat. ","id":"20210417_Dobozok_estek_le_egy_roman_kisbuszrol_az_autopalya_kozepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801e107c-86fb-4273-b4e9-e404f4cda20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5307e2-5725-4337-9023-d491f97b36f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_Dobozok_estek_le_egy_roman_kisbuszrol_az_autopalya_kozepen","timestamp":"2021. április. 17. 19:14","title":"Dobozok hullottak le egy román kisbuszról az M1-es-en – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","shortLead":"A szóvivője jelentette be Twitteren, hogy beoltották a német kancellárt.","id":"20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109f0a6-cedf-4128-b93c-583396c5b06d","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Angela_Merkelt_AstraZeneca_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 16:14","title":"AstraZeneca-vakcinával oltották be Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","shortLead":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","id":"20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dfca12-e6b0-460a-bc9b-016d16a7f2da","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","timestamp":"2021. április. 17. 12:26","title":"Nagy bejelentés a Facebooktól: elérték a nettó karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]