Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális értéke egy használt notebooknak.","shortLead":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális...","id":"20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f681a3c-a72a-4fa5-803a-df0e74f7d507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","timestamp":"2021. április. 19. 08:03","title":"Van otthon egy használt laptopja? Itt megtudja, mennyit kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ADOM Diákmozgalom felmérése szerint az alsós diákok 44 százaléka a nyitás ellenére nem ment hétfőn iskolába.\r

\r

","shortLead":"Az ADOM Diákmozgalom felmérése szerint az alsós diákok 44 százaléka a nyitás ellenére nem ment hétfőn iskolába.\r

\r

","id":"20210419_Hiaba_a_nyitas_tobb_mint_szazezer_kisdiak_maradhatott_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99be35-c7b0-4c85-9ef4-8a87887a1471","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hiaba_a_nyitas_tobb_mint_szazezer_kisdiak_maradhatott_otthon","timestamp":"2021. április. 19. 18:20","title":"Hiába a nyitás, több mint százezer kisdiák maradhatott otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált hétgyermekes gyöngyösi háziorvos, aki pártolja a vakcinaválasztás jogát. Sokoldalú ember, például forgatókönyv- és drámaírást tanul.","shortLead":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált...","id":"202115_mango_gabriella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415164e9-b41d-4e8b-af87-fe9b73d733d8","keywords":null,"link":"/360/202115_mango_gabriella","timestamp":"2021. április. 20. 07:00","title":"Mangó Gabriella háziorvos: Belejöttek a betegek a „Facebook-rendelő” használatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében zajló folyamatot tették pofonegyszerűvé. ","shortLead":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében...","id":"202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bf72d-65f6-4143-b720-8458853def2f","keywords":null,"link":"/360/202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","timestamp":"2021. április. 18. 13:30","title":"95 milliárd dollárt hozott egy ír testvérpár hétsornyi kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","shortLead":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","id":"20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4fd68-fcfb-427d-b83e-5df3884a9d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","timestamp":"2021. április. 19. 18:15","title":"Németh Zsolt lett az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]