[{"available":true,"c_guid":"f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei nyomdokaiba lépő Ránki Fülöp zongoraművész.","shortLead":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei...","id":"20210419_Ranki_Fulop_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ca353-b925-401b-a5c7-b5fb1f4bc5b0","keywords":null,"link":"/360/20210419_Ranki_Fulop_interju","timestamp":"2021. április. 19. 15:00","title":"Ránki Fülöp: Többnyire nem korszakok, hanem egyes zeneszerzők egyes művei érdekelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ADOM Diákmozgalom felmérése szerint az alsós diákok 44 százaléka a nyitás ellenére nem ment hétfőn iskolába.\r

\r

","shortLead":"Az ADOM Diákmozgalom felmérése szerint az alsós diákok 44 százaléka a nyitás ellenére nem ment hétfőn iskolába.\r

\r

","id":"20210419_Hiaba_a_nyitas_tobb_mint_szazezer_kisdiak_maradhatott_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99be35-c7b0-4c85-9ef4-8a87887a1471","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hiaba_a_nyitas_tobb_mint_szazezer_kisdiak_maradhatott_otthon","timestamp":"2021. április. 19. 18:20","title":"Hiába a nyitás, több mint százezer kisdiák maradhatott otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést bemutatniuk a bíróságon.","shortLead":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést...","id":"20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceff781-6035-42fc-a303-feb5a8e28fa8","keywords":null,"link":"/kkv/20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","timestamp":"2021. április. 19. 13:41","title":"Könnyebben és gyorsabban kaphatnak kártérítést az üdülési joggal pórul járt vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","id":"20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015907e-3955-4348-b815-0f753307cc7a","keywords":null,"link":"/elet/20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","timestamp":"2021. április. 19. 13:31","title":"Strandon szállt le egy II. világháborús repülő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott a világra, egyenlőséget teremt népeinek, jogállam, egyenlő lehetőséget ad a munkára, befektetésre, tanulásra és az egyén kreatív képességeinek kibontására.","shortLead":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott...","id":"20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475daa3c-0f21-441c-8cb3-eb390772fe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Matolcsy most az Emírségek példáját nevezte követendőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd meghajlítani.","shortLead":"A Samsung Galaxy Z Fold Tab néven mutathatja majd be azt a táblagépet, amit nem egy, hanem két ponton lehet majd...","id":"20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f835321-3be1-4c2c-8a96-ad1424396c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_osszecsukhato_tablagep_samsung_galaxy_z_fold_tab","timestamp":"2021. április. 21. 11:03","title":"Kinyitható táblagéppel jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e93d1-a7fe-4c7a-afb0-11e5addcd2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egy ügyes módszert talált arra, hogy megmutassa az iPhone-osoknak, milyen is az élet egy Samsung telefonnal.","shortLead":"A Samsung egy ügyes módszert talált arra, hogy megmutassa az iPhone-osoknak, milyen is az élet egy Samsung telefonnal.","id":"20210420_itest_samsung_webalkalmazas_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e93d1-a7fe-4c7a-afb0-11e5addcd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffeae4e-dbb1-4059-9cce-c093eb96f892","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_itest_samsung_webalkalmazas_android_ios","timestamp":"2021. április. 20. 11:03","title":"Az iPhone-ján próbálna ki egy Samsung telefont? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]