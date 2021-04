Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","shortLead":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","id":"20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faeb6c-bff6-4840-a598-b2ec9b8883af","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2021. április. 23. 11:44","title":"150 millió forinttal támogatja Havasi Balázst a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is érdemes észben tartani, hiszen a szabályok utólagos megszegése akár a támogatási összeg visszafizetésével is járhat. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási támogatás igénylése után, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.","shortLead":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is...","id":"20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c710b4-a594-4551-a66e-b292132bbe50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2021. április. 22. 16:59","title":"Mikor kell visszafizetni a lakásfelújítási támogatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc4e44-cb4c-43ae-94a8-ceaf1af2441c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Tribuszerné – az egész ország így ismerte a kilencvenes évek leghírhedtebb csalóját, aki több milliárd forinttal károsította meg “ügyfeleit”. Az Aranyosi Margit néven született nő a Kárpát-medence Bernard Madoffja, akihez képest a Kósa Lajost is átverő “csengeri örökösnő” vagy Bróker Marcsi csak ócska epigonok. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Tribuszerné – az egész ország így ismerte a kilencvenes évek leghírhedtebb csalóját, aki több milliárd forinttal...","id":"20210421_A_piramisjatek_magyar_nagyasszonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc4e44-cb4c-43ae-94a8-ceaf1af2441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa3590-d87c-4707-8edd-8cd46b5ca153","keywords":null,"link":"/360/20210421_A_piramisjatek_magyar_nagyasszonya","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"A piramisjáték hazai nagyasszonya – Magyar svindlerek, 7. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a kiadókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánította őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","shortLead":"Mike Tindall a podcastjában beszélt arról, hogyan élte meg a múlt szombati búcsúztatást.","id":"20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7ac13-5572-42c0-bfaa-f8b571f5e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd01ef-ee46-497b-9e0a-717ffc0f9e70","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Fulop_herceg_temetesen_kiserteties_pillanatok_voltak_mondja_a_kiralyi_csalad_egyik_tagja","timestamp":"2021. április. 22. 11:59","title":"Fülöp herceg temetésén „kísérteties” pillanatok voltak, mondja a királyi család egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely több érdekes új funkciót is tartalmaz.","shortLead":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely...","id":"20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a69bd-2dd3-48cb-bd24-3c0a8eeb3b18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","timestamp":"2021. április. 21. 16:03","title":"Figyelje az iPhone-ját, napokon belül új funkciókat kapcsolhat be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]