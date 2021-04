Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába ígér óriási előnyöket egy új technológia, ha az emberi képességek akadályt állíthatnak az útjába – foglalható össze amerikai kutatók megfigyelése. Bár a háromdimenziós képek sokkal több információt tartalmaznak, mint a síkbeliek, bizonyos esetekben az emberi szem jobban eligazodik ez utóbbiakon – írják a Kaliforniai Egyetem szakemberei tanulmányukban. ","shortLead":"Hiába ígér óriási előnyöket egy új technológia, ha az emberi képességek akadályt állíthatnak az útjába – foglalható...","id":"202116_elonyos_3ds_felvetelek_hatranya_a_kevesebb_tobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdb9ca1-5a27-4235-9e40-652e30bd8609","keywords":null,"link":"/360/202116_elonyos_3ds_felvetelek_hatranya_a_kevesebb_tobb","timestamp":"2021. április. 26. 16:00","title":"Miért van az, hogy a 3D-s képeken több infó van, mégis kevesebbet látunk belőle? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","shortLead":"Nem kapcsolódik hozzá adatrögzítés, így nincs vele gond – mondja a NAIH-elnök.","id":"20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f306d88-0a44-4a8f-81fe-0e9cb447c8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_peterfalvi_attila_naih_vedettsegi_igazolvany_enyhites","timestamp":"2021. április. 26. 18:01","title":"Péterfalvi szerint adatvédelmi szempontból nincs gond a védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A berendezés ahhoz hasonló, mint ami a Groupama Arénában is működik.","shortLead":"A berendezés ahhoz hasonló, mint ami a Groupama Arénában is működik.","id":"20210426_gyep_bozsik_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c167ea5-8385-4971-968f-453b089c55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_gyep_bozsik_stadion","timestamp":"2021. április. 26. 11:05","title":"189 millió forintból lesz fűnapoztató a Bozsik Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert több nődolgozót nem engedett el szabadnapra a menstruáció idején.","shortLead":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert...","id":"20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a085f5b-f6a2-4974-90d0-2c4b282c37d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","timestamp":"2021. április. 25. 17:54","title":"Megbüntették a dél-koreai légitársaság volt vezetőjét, mert nem adta ki a menstruációs szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","shortLead":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","id":"20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ccda2-88e7-4e27-a01d-9ee0865c3af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 26. 08:07","title":"180 km/h-ban limitálják a Renault-ok végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]