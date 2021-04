Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem volt jellemző diplomáciai körökben.","shortLead":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem...","id":"20210424_oroszorszag_smalldickenergy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5d7e1-80ea-49ed-9f61-70c84f2bb02c","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_oroszorszag_smalldickenergy","timestamp":"2021. április. 24. 15:18","title":"Megdöbbentő kifejezéssel reagáltak az oroszok arra, hogy a balti államok támogatják Csehországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung nem először birtokolja ezt az elismerést.","shortLead":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung...","id":"20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586bb4af-547d-4d86-a354-18e57b6985ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","timestamp":"2021. április. 24. 14:03","title":"És újra a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","shortLead":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","id":"20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2145f17e-7030-4525-b064-e96e498d293a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","timestamp":"2021. április. 26. 06:03","title":"Amerikai egészségügyi vezető: Kockázatosabb Aspirint szedni, mint a Johnson and Johnson vakcináját beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b56095-3adc-4d9e-9777-9d85fa5c5dab","keywords":null,"link":"/360/20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","timestamp":"2021. április. 24. 16:30","title":"Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","shortLead":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","id":"20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d6490a-4b67-4c19-9c93-69f11f29703b","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","timestamp":"2021. április. 25. 19:36","title":"Radikális, személyiségzavarokkal küzdő férfi ölt a francia rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]