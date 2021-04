Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","shortLead":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a575b5e-726e-4938-976b-fe19496e84c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 16:09","title":"A Mol minden dolgozójának felajánlja a Sinopharm vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai Dominikkel Salzburgban.","shortLead":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai...","id":"20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b190c2-b41f-4e82-9d84-395bf2d8344c","keywords":null,"link":"/sport/20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. április. 27. 13:45","title":"Távozik Gulácsiék edzője, a Bayern Münchennél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor tavaly ilyenkor leállt a magyar gazdaság. A cégek bevétele nagyobbat zuhant egy tavasz alatt, mint 2008–2009-ben 12 hónap alatt, az értelmiséget kivéve alig terjedt el a home office, és kis cégek tömege vált zombivá. Innen nézve máris világos, hogy amikor naponta 200 körül áldozatot követel a járvány, miért sokkal nagyobb a lazaság, mint amikor tízen sem haltak meg egy nap.","shortLead":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor...","id":"20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148039dd-e6bf-4206-aced-5a72a8979a15","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","timestamp":"2021. április. 26. 17:30","title":"Az első hullám tanulságai jól mutatják, miért nem kockáztatta meg a kormány az újabb lezárást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","id":"20210428_google_alphabet_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcef541d-60d8-4053-a193-f38f120aab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_google_alphabet_microsoft","timestamp":"2021. április. 28. 07:48","title":"Soha nem volt ekkora nyeresége a Google anyacégének, meglepte az elemzőket a Microsoft is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Matalin Dóra","category":"elet","description":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében. A magyar felnőttek 70 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a fertőzés szövődményei rájuk pedig különösen veszélyesek. A Covid ráadásul tovább hizlalja az embereket.","shortLead":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában...","id":"20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591195fd-07a1-445e-ad3f-028d15d515a8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 06:30","title":"A magyarok elhízottsága is hozzájárul a rossz hazai koronavírus-adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]