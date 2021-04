Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","id":"20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07677109-f1e9-41f0-a0c1-1d3cb7b270fe","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2021. április. 29. 09:51","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné új képekkel ünnepeli a házassági évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos, hogy aztán több, mint 20 év és rengeteg kaland után térjen haza szülőföldjére. 2014-től olyan gyümölcsöket termeszt, amik évek óta nem csak a nagy áruházak polcairól, de Magyarországról is hiányoztak. Az igény pedig akkora a prémium minőségű áfonya, szeder és ribizli iránt, hogy folyamatosan bővülnek és fejlesztenek. Helyszíni riport a zalai bogyósgyümölcs ültetvényről.","shortLead":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos...","id":"20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23c18b-4107-4e5e-9f92-ddc128785f09","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","timestamp":"2021. április. 27. 11:30","title":"A Hivekovics-utazás: zalai madárvédőből pingvinszakértő és áfonyatermesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95cf129-5df5-4e4e-9063-5930e6b468ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az elődöntő színvonala bánta, hogy egyik csapat sem akart kikapni, minden kérdés nyitott még a londoni visszavágó előtt.","shortLead":"Az elődöntő színvonala bánta, hogy egyik csapat sem akart kikapni, minden kérdés nyitott még a londoni visszavágó előtt.","id":"20210428_real_madrid_chelsea_bl_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95cf129-5df5-4e4e-9063-5930e6b468ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd9348-f47b-4f27-9bec-5be00169800c","keywords":null,"link":"/sport/20210428_real_madrid_chelsea_bl_elodonto","timestamp":"2021. április. 28. 05:25","title":"Döntetlent játszott a Real Madrid és a Chelsea a BL-elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról, így meglesz a parlamenti többség a brüsszeli megállapodás jóváhagyásáról.","shortLead":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról...","id":"20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7c0ba5-92f7-4040-8f11-11d49f8a1bed","keywords":null,"link":"/360/20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","timestamp":"2021. április. 28. 13:00","title":"Nem Varsó buktatja meg az EU-s helyreállítási alapot, a baloldal megalkudott Kaczynskiékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","shortLead":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","id":"20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e457879d-8b14-4d8d-beaf-748c55da7a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","timestamp":"2021. április. 27. 11:31","title":"Itt a Hyundai első sportos SUV-ja a 280 lóerős Kona N ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]