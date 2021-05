Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el a külügy.","shortLead":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el...","id":"20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5820ed-95ef-4534-92e6-479480d1dd5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","timestamp":"2021. május. 13. 06:51","title":"Itt vannak a hivatalos adatok: Csehországnak 3,6 milliárd forint értékű lélegeztetőgépet ajándékoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik, hogy a Samsung felkészült a trónfosztásra.","shortLead":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik...","id":"20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b3f769-39c0-4c39-a4f3-af0c730d8a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","timestamp":"2021. május. 11. 10:03","title":"(Fél)vezetőváltás: letaszítaná a trónról a Samsung az Intelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és az elhízás számos életveszélyes betegségekhez köthető.","shortLead":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és...","id":"20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c436e-ec54-4dfd-994c-de9c5b8f70c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","timestamp":"2021. május. 11. 10:13","title":"Több gyerek válhat elhízottá a koronavírus-járvány miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás az előválasztáson. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány. Megállapodott az ellenzék, lesz online szavazás...","id":"20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a40d56-1b16-4f8e-99f5-154c4d09593a","keywords":null,"link":"/360/20210513_Radar360_Kracsony_egy_negyzetcentimetert_sem_enged_hasad_a_mag_Csernobilban","timestamp":"2021. május. 13. 07:52","title":"Radar360: Karácsony egy négyzetcentimétert sem enged, hasad a mag Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","shortLead":"Négy városban csökkenést tapasztaltak a szakemberek.","id":"20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e180ff-7f8f-456f-8d26-46c8918c5b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_koronavirus_szennyviz_budapest","timestamp":"2021. május. 11. 12:05","title":"Budapest környékén ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","id":"20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb53672-b71d-476d-896a-7ac2df1102e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","timestamp":"2021. május. 12. 11:44","title":"Gazdasági tevékenységet is végezhetnének a pártalapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]