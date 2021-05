Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben, szállodákban, a kozmetikusoknál és a fodrászoknál további drágulás jön. ","shortLead":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben...","id":"20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2070a886-3958-4d3d-871c-fe19714f3a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","timestamp":"2021. május. 11. 14:45","title":"Nyolcéves csúcson az infláció, és legfeljebb a lassabb drágulásban lehet reménykedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató éttermek kapnak állami támogatást a dolgozóik után, náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett egyben tartani a csapatot, és folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és visszavárják őket. A budapesti Nem Adom Fel kávézó dolgozóival, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket...","id":"20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7ff35-f491-4e6e-bd4e-4806cdd9d159","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","timestamp":"2021. május. 12. 20:00","title":"„Volt, aki dupla adag ételt rendelt, kérte, az egyiket adjuk egy rászorulónak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is veszteséget jelez előre. \r

","shortLead":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is...","id":"20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d3889-581b-4d15-bf20-aa88f0138999","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","timestamp":"2021. május. 12. 07:29","title":"Újabb, rekordszinten veszteséges évet zárt a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57edb-0937-45e3-bd7b-da0e76485765","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Még áprilisban fértek hozzá illetéktelenek a Nyelvtudományi Kutatóközpont Facebook-oldalához, az adminokat azonnal kizárták.","shortLead":"Még áprilisban fértek hozzá illetéktelenek a Nyelvtudományi Kutatóközpont Facebook-oldalához, az adminokat azonnal...","id":"20210511_facebook_oldal_helyesiras_nyelvtudomanyi_kutatokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee57edb-0937-45e3-bd7b-da0e76485765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5706099d-de61-465f-89bb-4a2132fd2305","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_oldal_helyesiras_nyelvtudomanyi_kutatokozpont","timestamp":"2021. május. 11. 17:03","title":"Tényleg feltörték a helyesiras.hu Facebook-oldalát, több mint 18 ezer követőt nyúltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. 