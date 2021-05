Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő, a levelet jegyző főtanácsadó elnézést is kért emiatt.","shortLead":"Levélben kérték a szakmai kollégiumokat, tegyenek erre javaslatokat. Maguk is elismerik, hogy szűk a határidő...","id":"20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72279b7e-346b-4caf-9b19-15f690a22bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa03b59-6ce3-44fe-b729-316194f4623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_egeszsegugyi_reform_emmi_level_kunetz_zsombor","timestamp":"2021. május. 14. 20:29","title":"Jövő keddre tudni akarja az EMMI hol, mennyi egészségügyi intézményre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","shortLead":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","id":"20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f230ab9-0bc0-48ef-99e9-c1b2bdc05a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","timestamp":"2021. május. 14. 09:41","title":"Kedden még Szijjártóval tárgyalt, most lemondott a kolumbiai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban úgy vélték a kutatók, hogy 14 Celsius-fok lehetett a globális átlaghőmérséklet az utolsó jégkorszak csúcsán, most azonban kiderült, ennél jóval hidegebb volt.","shortLead":"Korábban úgy vélték a kutatók, hogy 14 Celsius-fok lehetett a globális átlaghőmérséklet az utolsó jégkorszak csúcsán...","id":"20210513_jegkorszak_homerseklet_meres_kutatas_foldtortenet_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235809fe-93fc-4a9d-b63f-71f60627b366","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_jegkorszak_homerseklet_meres_kutatas_foldtortenet_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. május. 13. 20:03","title":"Tévedtek a tudósok az utolsó jégkorszakról, és ez rossz hír a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","shortLead":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","id":"20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3bd60-c57c-4608-a020-c0244127815a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","timestamp":"2021. május. 14. 07:28","title":"Huszonöt roncsautót foglalt le a NAV egy kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. Elérhető a védettségi applikáció. Szárazföldi támadás indult a Gázai övezet ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország...","id":"20210514_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0533b3-5875-469b-8e04-c4a1bc0cc13b","keywords":null,"link":"/360/20210514_Radar360","timestamp":"2021. május. 14. 08:27","title":"Radar360: Csak védettségi igazolvánnyal fesztiválozhatunk, landolhat Kína a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle felületekre ragadjanak. Halálhírét a ragasztót gyártó 3M nevű vállalat tette közzé.","shortLead":"80 éves korában meghalt Spencer Silver; az ő találmánya tette lehetővé, hogy a színes post-it cetlik mindenféle...","id":"20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3205b4e-79d7-430b-a50a-b384d72189ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e5bb2-cbae-4067-9ddd-a9c8118588b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Meghalt_a_ferfi_aki_nelkul_ma_mashogy_nezne_ki_az_irodank","timestamp":"2021. május. 14. 09:57","title":"Meghalt a férfi, aki feltalálta a post-it cetlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","shortLead":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","id":"20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d882426-2553-4f0f-a76c-119a9b992a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","timestamp":"2021. május. 14. 10:10","title":"Az egyik legfontosabb rendezőnk, pedig csak két filmet készített – 90 éve született Huszárik Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]