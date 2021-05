Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult, családokat segítő innovatív központ, a Kincs Smart Family Centrum - jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a családok nemzetközi napján, Budapesten.","shortLead":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult...","id":"20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec1640-5351-406f-91a9-9d490123bdfe","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","timestamp":"2021. május. 15. 12:59","title":"Startupok ritka példányait keresi Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","shortLead":"Ez gyorsabban megvan, mint a kártya.","id":"20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273df780-a834-48ac-bee7-9f0d1f5fbdec","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Nem_mindenhol_tudjak_hogy_eleg_az_app_a_vedettsegi_igazolvany_helyett","timestamp":"2021. május. 16. 17:16","title":"Nem mindenhol tudják, hogy elég az app a védettségi igazolvány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c971f01e-9794-4c28-ab06-6a69c7a88860","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Fényes győzelemhez juttatta a helyhatósági választáson a spanyol Néppártot Madridban Isabel Díaz Ayuso, aki sikerével a baloldali kormánynak is üzent.","shortLead":"Fényes győzelemhez juttatta a helyhatósági választáson a spanyol Néppártot Madridban Isabel Díaz Ayuso, aki sikerével...","id":"202119_isabel_diaz_ayuso_jobboldali_populista_madrid_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c971f01e-9794-4c28-ab06-6a69c7a88860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa557ef-d75f-4c71-b727-bfd21956b1f9","keywords":null,"link":"/360/202119_isabel_diaz_ayuso_jobboldali_populista_madrid_elen","timestamp":"2021. május. 17. 12:30","title":"Győzött Madridban, és még sört is elneveztek a jobboldal nyitáspárti politikusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett androidos vírus. Vigyázat: kifejezetten veszélyes kártevőről van szó.","shortLead":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett...","id":"20210517_europa_android_virus_teabot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d699-8f62-4097-b64c-f9e7f5333152","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europa_android_virus_teabot","timestamp":"2021. május. 17. 08:03","title":"Trükkös vírus terjed Európában, ha androidos, figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép. A feltöltők állítják, ezeket az Android 12 bemutatójához készítette a keresőcég.","shortLead":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép...","id":"20210517_google_android_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c84b5b3-da7a-44c6-8543-41016a05ec11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_google_android_12","timestamp":"2021. május. 17. 08:33","title":"A hivatalos bemutató előtt kiszivároghatott, hogyan néz majd ki az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","id":"20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948557cb-d5ce-4eec-8ce4-03e7dd0a619f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","timestamp":"2021. május. 16. 14:24","title":"A brit éttermek tíz százaléka tönkrement a koronavírus-járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]