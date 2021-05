Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","shortLead":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","id":"20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c6ce3d-cb1c-46a1-bfb5-3e6ffd36dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","timestamp":"2021. május. 16. 19:55","title":"Izraelben összeomlott egy zsinagóga emelvénye, sokan súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket, hogy beszéljenek erről a tabutémáról – említette a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Singer Magdolna gyásztanácsadó. Az est során az új könyvvel jelentkező szerző egyebek mellett beszélt a halálszorongás hátteréről, hogy mit lehet kezdeni a bűntudattal, és arról is, hogy mi köze a gyásznak a munkahelyváltáshoz.



","shortLead":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket...","id":"20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b622cbf-4b2f-44f3-aaee-b19ab09bc42e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","timestamp":"2021. május. 17. 13:30","title":"Sokan rádöbbennek, hogy elpazarolják az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","shortLead":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","id":"20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8729083-cbbd-4a60-a7b9-2bacd6a4922e","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","timestamp":"2021. május. 17. 12:16","title":"Visszavonta az MNB egy gyorskölcsöncég engedélyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul a világba, hogy ide nekem az összes kanyarral! De ha kell, akkor csendben elvihetjük vele az oviba a gyerekeket.","shortLead":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul...","id":"20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490ea8c-55f6-457a-9c81-a0755eea6f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 16. 14:00","title":"Családi Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és bűnös lépés is. Helyette inkább nemzeti bérlakásépítési program kellene.","shortLead":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és...","id":"20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ee564-6d3c-4eca-84fe-8b0a8ccc5f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","timestamp":"2021. május. 16. 15:22","title":"A lakástörvény módosításának visszavonását kéri a Magyar Önkormányzatok Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy motor ütközött.","shortLead":"Egy autó és egy motor ütközött.","id":"20210516_Baleset_tortent_a_Margit_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31900f4b-30e9-4057-8708-c4a332e6c038","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Baleset_tortent_a_Margit_hidon","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Baleset történt a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]