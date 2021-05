Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló minőségben hallgathatnak majd zenét a felhasználók.","shortLead":"Az Apple az Apple Music összes előfizetője számára ingyen elérhetővé teszi a Lossless nevű újdonságát, amivel kiváló...","id":"20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccd931b-c22c-430e-b20c-e5823bc682c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_music_lossless_streaming_vesztesegmentes_zene","timestamp":"2021. május. 17. 16:15","title":"Jobb minőségű zenék lesznek az Apple Musicban, minden felhasználó megkapja a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fehér fénnyel aktiválható bevonat emberre ártalmatlan, de a baktériumokat szinte azonnal semlegesíti.","shortLead":"A fehér fénnyel aktiválható bevonat emberre ártalmatlan, de a baktériumokat szinte azonnal semlegesíti.","id":"20210518_bevonat_bakterium_korhazi_fertozes_feher_feny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f819574e-bdd2-4267-bf12-64128b46013e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_bevonat_bakterium_korhazi_fertozes_feher_feny","timestamp":"2021. május. 18. 13:23","title":"Elkészült a bevonat, amely 15 perc alatt elpusztítja a baktériumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","shortLead":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","id":"20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8729083-cbbd-4a60-a7b9-2bacd6a4922e","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","timestamp":"2021. május. 17. 12:16","title":"Visszavonta az MNB egy gyorskölcsöncég engedélyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","id":"20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd48d5e-b510-4b17-967d-4379dc1de7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","timestamp":"2021. május. 17. 17:14","title":"A Nürburgingen nyüstölte 800 lóerős, zöld rendszámos hibridjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.","shortLead":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta...","id":"20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296d6791-992d-4354-a1d9-5be436555def","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","timestamp":"2021. május. 17. 08:12","title":"A lakóautó-piac a járvány egyik nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]