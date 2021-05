Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még a NER oligarchái sem varázsolhatnak elő. Kapóra jöhet persze egy újabb kínai hitel.","shortLead":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még...","id":"202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726eecf-289d-4289-bce0-3e8632d7a3dc","keywords":null,"link":"/360/202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","timestamp":"2021. május. 22. 07:00","title":"Nagyon kell a ferihegyi reptér a kormánynak, Brüsszellel is bajszot akaszt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7ccd0-47c2-4b5a-97d5-e2c193947c05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg kötöttségtől szabadulhatunk meg Magyarországon akkor, ha eléri a koronavírus ellen beoltottak száma az ötmilliót. Ez valamikor a hosszú hétvégén jöhet el, így az intézkedések egy része már a hét elején életbe léphet. De tarthat koncertet gyereknek az Alma zenekar? Ott lehet aludni a hotelben a lagzi után? Lehet futóverseny az erdő szélén? Kell maszk a temetésen? Kínzó kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Rengeteg kötöttségtől szabadulhatunk meg Magyarországon akkor, ha eléri a koronavírus ellen beoltottak száma...","id":"20210522_vedettseg_rendelet_otmillio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7ccd0-47c2-4b5a-97d5-e2c193947c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dbf547-6928-4ac2-8569-696f84fc319e","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_vedettseg_rendelet_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 22. 09:07","title":"Itt a rendelet, lassan indulhat a buli: így válik szabadabbá az élet a jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","shortLead":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","id":"20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85e6a3a-5ec3-4839-8399-bdfe981cb585","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","timestamp":"2021. május. 21. 10:55","title":"Négy éven át több mint százmillió forintot csaltak ki egy idős férfitől, többek közt álterhességre és álműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","shortLead":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","id":"20210521_eiffel_torony_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b86523-bb47-4628-a77f-c8b59a9e03f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_eiffel_torony_nyitas","timestamp":"2021. május. 21. 06:17","title":"Július közepén megnyitják az Eiffel-tornyot a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael kormánya és a Hamász is bejelentette, hogy tűzszünet veszi kezdetét. A palesztin szervezet éjjel 2 órai kezdésről számolt be, Izrael ezt az időzítést nem erősítette meg.","shortLead":"Izrael kormánya és a Hamász is bejelentette, hogy tűzszünet veszi kezdetét. A palesztin szervezet éjjel 2 órai...","id":"20210520_Tuzszunetet_hirdet_Izrael_es_a_Hamasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28416093-e555-4ed6-ae88-37cfd2dfd123","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_Tuzszunetet_hirdet_Izrael_es_a_Hamasz","timestamp":"2021. május. 20. 21:42","title":"Tűzszünetet hirdet Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és tevékenységükben Budapestnek most különleges szerep jut.","shortLead":"Az oroszok nem már vannak a spájzban, hanem még mindig, térségünk Moszkva ügynökeinek fontos játszótere, és...","id":"202120_baratsagtalan_baratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a02630d-c375-48d1-b100-28c23a55a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce867fd-d3c9-4a46-9e47-67a51faaf60f","keywords":null,"link":"/360/202120_baratsagtalan_baratok","timestamp":"2021. május. 21. 11:00","title":"Orbán nem szeretné, ha kémügyek rontanák el barátságát Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]