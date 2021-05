Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","shortLead":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","id":"20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b6663d-11dc-4c8d-a90c-7b559d5b7846","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","timestamp":"2021. május. 22. 16:44","title":"Építészektől várja a megosztottság ellenszerét a Velencei Építészeti Biennálé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","id":"20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73701891-31a0-4544-a5b1-8302fb20d43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","timestamp":"2021. május. 21. 15:01","title":"Trumpék titokban megszerezték a CNN tudósítójának levelezését és telefonbeszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte csak kevés munkatársat érintett.","shortLead":"A Media1.hu-nak a csatorna programigazgatója megerősítette, hogy fizetési gondjaik támadtak, de a jelenség szerinte...","id":"20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04205868-15af-4785-9384-75ff08158a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_pesti_tv_fizetes_huth_gergely","timestamp":"2021. május. 21. 18:55","title":"Késve jutott a fizetéséhez a kormánypárti Pesti TV több munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június elejéig tekinthetjük meg Budapesten.","shortLead":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június...","id":"202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b61804-61e0-4994-9c43-1359d2513f8e","keywords":null,"link":"/360/202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","timestamp":"2021. május. 22. 11:10","title":"Eldugott falvakban és előkelőségek között is otthonosan mozgott a pillanat művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fca3875-bbd4-4b6b-9fc2-f805af0a5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulságos incidens Dél-Karolinában zajlott egy iskolai buszon.","shortLead":"A tanulságos incidens Dél-Karolinában zajlott egy iskolai buszon.","id":"20210521_Az_ovodasok_kikeszitettek_a_tuszejtot_feladta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fca3875-bbd4-4b6b-9fc2-f805af0a5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bad5dcf-688b-4382-83d7-dd5f36238906","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Az_ovodasok_kikeszitettek_a_tuszejtot_feladta","timestamp":"2021. május. 21. 08:35","title":"Az óvodások kikészítették a túszejtőt, feladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf ezúttal nem tudott érmet nyerni, a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura és Kapás Boglárka összeállítású váltó viszont felállhat a dobogó második fokára.","shortLead":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó...","id":"20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f02b70-ec06-49c1-9983-82d3f8ad1768","keywords":null,"link":"/sport/20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","timestamp":"2021. május. 21. 18:41","title":"Vizes Eb: Aranyérmet nyert Szabó Szebasztián, ezüstérmes a 4x200-as női gyorsváltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai Hegyvidéken.\r

\r

\r

","shortLead":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai...","id":"20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e3b9fc-4fa9-4a74-bd44-3685b7f55f49","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 22. 10:45","title":"Pokornival és Józsi hentessel jelentkezett be képviselőjelöltnek Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]