Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","shortLead":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","id":"20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e70f5d7-e9f2-413e-8edf-cb45ae5de7f5","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","timestamp":"2021. május. 28. 11:46","title":"Magyarországon is megjelent az indiai mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40925d1-c64c-41df-8167-c3a3dd6eda09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először tréfálja meg a technika ördöge.","shortLead":"Nem először tréfálja meg a technika ördöge.","id":"20210529_Online_ules_kozben_vizelt_egy_kanadai_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40925d1-c64c-41df-8167-c3a3dd6eda09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d5aacf-1c77-42fb-8d37-75c83d83c87e","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Online_ules_kozben_vizelt_egy_kanadai_kepviselo","timestamp":"2021. május. 29. 09:17","title":"Online ülés közben vizelt egy kanadai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","shortLead":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","id":"20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1d257-2b0a-4674-ac5d-222b860c79b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","timestamp":"2021. május. 28. 17:23","title":"Egy 2017-es számlával illusztrálták a fideszes videóban, hogy egekben voltak a rezsiárak Gyurcsány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak. \r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak...","id":"20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ffb0a7-ea65-41c0-8580-848009390c94","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. május. 28. 14:57","title":"Nanushka-butikot nyitott meg Londonban Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","shortLead":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","id":"20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82095ac-3bc2-4dbc-be30-35038bea802b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","timestamp":"2021. május. 29. 18:25","title":"Kína elindította első teherűrhajóját az épülő űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","shortLead":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","id":"20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddade3c-4f9c-41bf-a8b7-c75ab34eebde","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","timestamp":"2021. május. 28. 13:39","title":"Férfi- és női kórus helyett: nemsemlegessé tennék a hangszíneket a zenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]