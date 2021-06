Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen módon bukkanhat fel az ember életében. ","shortLead":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen...","id":"20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31bedb-3179-4a8b-82bc-f435e8a78137","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","timestamp":"2021. május. 31. 13:30","title":"Vajon engem is érint a transzgenerációs hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","shortLead":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","id":"20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1124078f-f7c2-473a-aa35-cf99110de651","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","timestamp":"2021. május. 31. 11:03","title":"Jön az újfajta USB, ez már 240 W-os töltésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry...","id":"20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0412685f-037a-4afd-9b66-1a223f712692","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 30. 19:16","title":"Elüsse-e a vezető nélküli autónk a gyalogost, ha ezzel megmenti az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]