A héten mutatták be a 0-ról 100 km/h-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsuló Rimac Nevera, az eseményre pedig meghívtak néhány potenciális ügyfelet is, akik közül az egyiket durva gyorshajtást követett el. Videó is készült, amire lecsapott a horvát sajtó.

A sofőr – mint a videón is látszik – elképesztő tempóban, 232 km/h-s sebességgel közlekedett a kocsival Horvátország egyik hegyi útján. Ami persze nem nehéz az 1914 lóerős négy elektromos motorral hajtott Neverával, amelynek végsebessége hivatalosan 412 km/h.

Mate Rimac, az autót gyártó cég alapítója a Facebookon kért elnézést a történtek miatt. Arra hivatkozott, hogy szerették volna a kocsit a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére is bemutatni, és lehetőséget adni az ügyfeleknek arra, hogy közúton is vezessék.

Rimac célja egy olyan jármű gyártása volt, amely ötvözi az irreális teljesítményt és egy grand tourer autó kényelmét. A projektet kétség kívül sikeresen vitte végig, amikor megszületett a 150 példányban gyártandó, 2 millió eurós Nevera.

