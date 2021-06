Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","shortLead":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","id":"20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f0708-83fb-430e-b869-558748bfb01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","timestamp":"2021. június. 06. 08:35","title":"Meg sem közelíti Mészáros Lőrincét, de egyre csak növekszik Palvin Barbara vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","shortLead":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","id":"20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e43da-4cda-43a9-b185-7c13e22703d6","keywords":null,"link":"/sport/20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","timestamp":"2021. június. 07. 11:37","title":"Egy éve alakult, máris feljutott az első osztályba a Felcsút női focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra emlékeztető telefonját. Egyelőre viszont úgy tűnik, csak viszonylag kevesek számára lesz elérhető.","shortLead":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra...","id":"20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796000e0-5ff4-4cb0-a87b-3bfa6bc1e617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","timestamp":"2021. június. 07. 06:03","title":"5G-s lesz sokak kedvenc Motorola telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét partján. Bisztrókocsik is lesznek, az éjszakai Bagolyvonatok pedig az északi parton is közlekednek majd.","shortLead":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét...","id":"20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf08350-ae75-4564-9b6f-529dd5106ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","timestamp":"2021. június. 07. 08:24","title":"Soha nem látott színvonalú új magyar vasúti kocsikat ígér a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","shortLead":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","id":"20210607_mozi_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6316d8-de71-410e-8c31-9e4e4fe3d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_mozi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 15:37","title":"A jegybevételük több mint kétharmadát bukták el tavaly a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte...","id":"20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49844d-0d75-40e3-bb20-722398ba155c","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. június. 06. 08:18","title":"Levelet írt Orbán Viktor a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]