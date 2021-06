Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","shortLead":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","id":"20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1d075-acfb-4f74-807a-8dacb6bd6ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 17:55","title":"Szlávik: Biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket követnek a magyarok, mit jelent az otthon, és mi történt ugyanitt a karantén alatt. ","shortLead":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket...","id":"samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949fb26a-c513-4c0d-a482-9fe25c24168b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","timestamp":"2021. június. 08. 07:30","title":"„A legalapvetőbb lakberendezési hiba az egyediség hiánya” – Vörös Kati lakberendezővel beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos béremelési ajánlata ellen.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos...","id":"20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3719aa-b147-44bd-8770-0fce4e641b46","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","timestamp":"2021. június. 08. 19:27","title":"Sztrájkot tartanak a veresegyházi GE-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám terrorizmustól való félelem és a menekültválság együttes hatására Nyugat-Európa sok országában megnőtt a szélsőséges pártok támogatottsága. Ebben a helyzetben egyesek könnyen radikalizálódnak.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, a gazdasági bizonytalanság, a globalizáció, az iszlám...","id":"20210608_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1ef5a-810a-484e-8a3f-b82fb8cc64b5","keywords":null,"link":"/360/20210608_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. június. 08. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga Rambo esete a virológussal és a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","shortLead":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","id":"20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e57af-36c7-4064-9102-eb534320c334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 18:35","title":"RTL: Komoly kórházi átszervezésre utal egy dokumentum. Van, ahol nem lesz műtét, vagy nappal lehet csak szülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.","shortLead":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és...","id":"20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402dd571-8d38-4acb-b643-51b8a6a58d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","timestamp":"2021. június. 08. 14:03","title":"Nem segít a kínai felhasználóknak az Apple, hogy titokban internetezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","shortLead":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","id":"20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9def0ec5-6889-425a-a4f3-c180c1c47ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 09:31","title":"Nem igaz, hogy nem fizet a biztosító a veszélyhelyzet alatt lejárt forgalmi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","shortLead":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","id":"20210607_mozi_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6316d8-de71-410e-8c31-9e4e4fe3d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_mozi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 15:37","title":"A jegybevételük több mint kétharmadát bukták el tavaly a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]