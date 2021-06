Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit a miniszterelnök-helyettestől kapnak válaszul. Semjén Zsolt magyar hangja ezúttal Litkai Gergely. Magyar földre magyar szopornyica elleni oltást!","shortLead":"Nem engedik be a keleti vakcinával oltott magyarokat? Nem teszik zsebre a nyugati országok, amit...","id":"20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa77b26-79f9-408c-9e3a-dca14bdfb0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19e6c85-120d-4397-b809-dd65b696f9da","keywords":null,"link":"/360/20210614_A_Duma_Aktual_megszerezte_Semjen_Zsolt_beszedet","timestamp":"2021. június. 14. 19:00","title":"Most a rénszarvas lóbálja a helikoptert – a Duma Aktuál megszerezte Semjén Zsolt beszédét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat sokszorosára rúgó keresletet.","shortLead":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat...","id":"202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcd1dd0-4deb-400e-83f1-dea1d2d19948","keywords":null,"link":"/360/202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","timestamp":"2021. június. 14. 17:00","title":"50 éve jelent meg nálunk a Zsiguli, és átrendezte a magyar autópiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","shortLead":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","id":"20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eece58-640d-4274-84b0-9069cf7fde43","keywords":null,"link":"/elet/20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 16:36","title":"Név a múltból – kisfilmmel mutatják be transzneműek, mit jelent számukra a névváltoztatás tilalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","shortLead":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","id":"20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176eacb3-4189-4877-a794-de7a99d3c76a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","timestamp":"2021. június. 14. 14:37","title":"Elképesztő jelenetek zajlottak a Delta légitársaság járatán az egyik utas miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek...","id":"20210615_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9912b8-9d44-4a1c-9c03-0112707c033a","keywords":null,"link":"/360/20210615_Radar360","timestamp":"2021. június. 15. 08:00","title":"Radar360: A melegeken és az ellenzéken is fojtófogást alkalmaz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező változatra, vagy egy ideig még az előző kiadásnál marad.","shortLead":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező...","id":"20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f5ff0-c4b1-48c9-bcf0-deaab3d5b8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 13:08","title":"Fel fog jönni egy fontos kérdés az iPhone-on a következő iOS-verziónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos szempontból.","shortLead":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos...","id":"20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237abcc2-d8d3-498b-992a-eaec1ede3f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 16. 09:03","title":"„Nem tudjuk, hogy földönkívüli-e, és nem tudjuk, hogy ellenség-e, de megvizsgáljuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]