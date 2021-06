Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán Devlet Bahcelit egyesek királycsinálónak, sőt már a hatalom igazi birtokosának tartanak. ","shortLead":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán...","id":"20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e760c0-ca21-4ef8-a6a0-1081b1c08a9f","keywords":null,"link":"/360/20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","timestamp":"2021. június. 21. 14:00","title":"Erdogan tánca a Szürke Farkasokkal helyzetbe hozta a török szélsőjobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a második helyezettel. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af40a0-722e-417a-adbd-4e822b4005d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó messziről jutott el idáig. ","shortLead":"Jó messziről jutott el idáig. ","id":"20210621_Norvegiaban_lopott_BMW_M6_volt_egy_kamion_rakomanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0af40a0-722e-417a-adbd-4e822b4005d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65d8ad9-f531-4fa5-8463-01aa520e51f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Norvegiaban_lopott_BMW_M6_volt_egy_kamion_rakomanya","timestamp":"2021. június. 21. 07:19","title":"Norvégiában lopott BMW M6 volt egy kamion rakománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]