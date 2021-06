Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3130d42d-b4fe-4189-b085-1961179ae535","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","shortLead":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","id":"20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3130d42d-b4fe-4189-b085-1961179ae535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cf501f-f1ae-40c7-9532-8eb442a031d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","timestamp":"2021. június. 23. 15:46","title":"A Lego új, környezetbarát kockával rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy poén erejéig. ","shortLead":"Legalábbis egy poén erejéig. ","id":"20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85922c8-4d32-45fd-99be-dc5eb67009eb","keywords":null,"link":"/elet/20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","timestamp":"2021. június. 23. 15:04","title":"Az IKEA is lecsapott a Ronaldo-ügyre, Cristiano névre keresztelték a vizesüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. Egyre nagyobb a nemzetközi tiltakozás, amit a magyar kormány a liberális mainstream támadásával magyaráz.","shortLead":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket...","id":"20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3896e3-3673-4dcf-bdea-728c97cde351","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","timestamp":"2021. június. 22. 14:11","title":"A német kormány szerint Magyarország sérti az EU értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Távol tartsa-e magát a politikától egy közgazdász? - többek között erről elmélkedik Kornai János. Az alábbiakban a nemzetközileg elismert közgazdász rövidített írását közöljük újra a Töprengések című kiadványból.","shortLead":"Távol tartsa-e magát a politikától egy közgazdász? - többek között erről elmélkedik Kornai János. Az alábbiakban...","id":"20210623_Szakember_vagy_politikus_legyen_egy_kozgazdasz_Szabade_politikat_vinni_az_oktatasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e386b-7a18-4910-a6e1-90fcb61f1bd1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210623_Szakember_vagy_politikus_legyen_egy_kozgazdasz_Szabade_politikat_vinni_az_oktatasba","timestamp":"2021. június. 23. 19:15","title":"Szakember vagy politikus legyen egy közgazdász? Szabad-e politikát vinni az oktatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat találunk, mint a hófödte hegycsúcsok szezonjában. Sőt! Salzburg környéke az egész család vagy társaság számára tökéletes úti cél: elveszhetünk a történelmi városrészek forgatagában, beleszerethetünk az e-bike-os túrákba, végigehetjük a fogadók helyi kínálatát, hogy aztán a zöld rétek látványában üljük végig a naplementét. ","shortLead":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat...","id":"feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30602902-22fb-4325-8247-5096b58f9b13","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","timestamp":"2021. június. 24. 07:30","title":"Ezért élünk: irány Salzburg tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","shortLead":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","id":"20210622_kamat_forint_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6fdc13-9a84-4af3-afd6-54a7688d1a8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamat_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 22. 14:38","title":"356-ig esett a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet, a Fudan Egyetemét és a Budapest–Belgrád vasútvonalét.","shortLead":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet...","id":"20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b52a2f6-4dfb-4052-8791-790dda1b0aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2021. június. 22. 12:12","title":"Hszi Csin-pingnek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]