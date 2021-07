Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","shortLead":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","id":"20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062401e-b4bd-4486-85af-5fa15ac95559","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 05. 09:33","title":"Ismét volt halálos áldozata a magyarországi koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és még a kora tavaszi rekordmagas hitelezést is túlszárnyalja. A hitelkamatok azonban már májusban, jóval a júniusi alapkamatemelés előtt elkezdtek emelkedni.","shortLead":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és...","id":"20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86393fd-0c09-4292-84a0-36e087421736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","timestamp":"2021. július. 05. 14:13","title":"Emelkedő kamatok mellett lőtt ki az egekbe a lakáshitelezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4","c_author":"Király Júlia","category":"360","description":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális autokráciák” világát Magyar Bálint és Madlovics Bálint, a CEU Democracy Institute két munkatársa. ","shortLead":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális...","id":"202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad007781-5a79-43b6-bf0b-9c8a7253b793","keywords":null,"link":"/360/202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","timestamp":"2021. július. 05. 11:00","title":"Már nem csak a „radar feletti” vállalkozásokat nyeli el a maffiaállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","shortLead":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","id":"20210706_medve_tamadas_gelence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abcea4-e8a0-4194-9047-1587ad4fa6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_medve_tamadas_gelence","timestamp":"2021. július. 06. 18:36","title":"Medve támadt fényes nappal egy 8 éves gyerekre a székelyföldi Gelencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","shortLead":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","id":"20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8b68b-70e6-4f6a-ac3c-236c683ddbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","timestamp":"2021. július. 05. 13:11","title":"Beindult a turizmus: még rengetegen autóznak, de év végére pilótahiányt jósolnak az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","id":"20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae00a8-df85-4a8c-a454-1a6380420ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. július. 06. 14:15","title":"Pálinkás József: Kartelleznek az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","shortLead":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","id":"20210705_lopott_iphone_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f68f4-888d-411e-9ffd-81219a10d34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_lopott_iphone_rablas","timestamp":"2021. július. 05. 13:12","title":"38 lopott iPhone-t pakolt autójába a fegyveres banda, de menekülés közben felborultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi modelljei, az iPhone 12-esek. Úgy tűnik, egy jó telefonért akár sok pénzt is hajlandók áldozni a felhasználók.","shortLead":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi...","id":"20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e298a-a689-4508-ac5c-e6affeb49eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","timestamp":"2021. július. 06. 10:03","title":"Mint a cukrot: átlépte a 100 milliót az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]