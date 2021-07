Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","shortLead":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","id":"20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00415dce-0d57-4b07-ac27-8c4879395b80","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","timestamp":"2021. július. 07. 06:15","title":"Dél-Koreában még a nyáron berobbanhat a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","shortLead":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","id":"20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062401e-b4bd-4486-85af-5fa15ac95559","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 05. 09:33","title":"Ismét volt halálos áldozata a magyarországi koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","shortLead":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","id":"20210706_BBC_fizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ad3804-0a96-4576-9aa3-5b12c0534e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_BBC_fizetesek","timestamp":"2021. július. 06. 16:29","title":"Hol van ehhez képest az MTVA? 600 milliót visz haza évente a BBC legjobban fizetett bemondója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2c0b88-f63c-4d0e-96d2-6036b4379f56","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett a londoni Wembley-be a foci-Eb végjátéka: kedden a háromszoros bajnok spanyolok játszanak az egyszeres győztes olaszokkal a döntőbe jutásért. Előbbi csapat bukdácsolva, utóbbi nagyon magabiztosan jutott el idáig, de a történelem a spanyolok mellett szól: a 2012-es Eb-döntőben lemosták Olaszországot, 2008-ban a negyeddöntőben búcsúztatták őket, a közelmúltban mindössze 2016-ban, a legjobb tizenhat között tudtak nyerni az olaszok.","shortLead":"Megérkezett a londoni Wembley-be a foci-Eb végjátéka: kedden a háromszoros bajnok spanyolok játszanak az egyszeres...","id":"20210706_olasz_spanyol_elodonto_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c0b88-f63c-4d0e-96d2-6036b4379f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7833d0-df95-4378-8da0-9bb993a68e57","keywords":null,"link":"/sport/20210706_olasz_spanyol_elodonto_percrol_percre","timestamp":"2021. július. 06. 11:25","title":"Döntőbe jutott Olaszország - percről percre az Európa-bajnokság elődöntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]