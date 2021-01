Rögtön az elején essünk túl a feketelevesen! Igen, az új 4-es BMW hatalmas, a rendszámot is magába foglaló hűtőrácsot kapott, ami nem biztos, hogy mindenki tetszését elnyeri.

De ha ezen sikerül túllendülnünk, akkor beláthatjuk, hogy egy gyönyörű sziluettű, izgalmas vonalvezetésű sportkupé, egy hamisítatlan 21. századi német túraautó parkol előttünk. Az új 4-es talán oldalról a legszebb a hátrafelé mesterien lejtő tetejével, óvatosan emelkedő ablakvonalával és felfelé kanyarított kacsafarkával. A hátsó traktust sem érheti kritika, jól mutatnak a szélesre húzott lámpák és a méretes kipufogóvégek már arra utalnak, hogy ez itt bizony egy sportos csúcsmodell.

Az M440i, ami felett már csak a non-plus-ultra M4-nek maradt hely a termékcsaládban.

© László Ferenc

Helyet kérek!

A 2018-ban debütált 3-as sorozat kupésra faragott testvérmodelljének tekinthető új 4-es BMW hatalmas lett. A 2013-ban kijött elődhöz képest közel 13 centiméterrel nőtt a hosszúság, amihez mintegy 3 centiméterrel nagyobb szélesség társul. Nem, ez nem egy kompakt sportkocsi, ez egy terebélyes GT autó, ami 6 centivel hosszabb és 5 centivel laposabb a 3-as BMW-nél.

A tengelytáv több mint 4 centiméterrel nőtt, így nemcsak elöl, hanem hátul is korrekt módon el lehet férni, legalábbis egy kétajtós kupéhoz mérten mindenképp. A keret nélküli ajtók olyan nagyok, hogy feltárva őket és az első üléseket előre küldve a hátulra beszállás sem okoz különösebb gondot.

© László Ferenc

A csomagtartó 440 literes, vagyis akár családi autóként is használhatjuk, ráadásul a 40:20:40 arányban osztott hátsó ülések támlájának lehajtásával egyszerűen bővíthető a puttony, melyben kétoldalt kis hálós rekeszekbe tudjuk bepakolni a kisebb cókmókjainkat.

A szigorúan négyszemélyes utastér kiváló anyagokból, remek minőségben van összeszerelve, a finom bőrillattal átitatott prémium életérzés maximálisan adott. A vaskos sportkormány mögött digitális műszeregység, középen pedig méretes érintőkijelző trónol, az infotainment rendszer és a műszerfal egésze a 3-as szériából már ismerős lehet. A hátul ülők külön klímavezérlő panelt és két USB-C aljzatot is kapnak, panaszra semmi okuk.

© László Ferenc

© László Ferenc

Hengerből hat lett, maradhat?

Érthető, hogy még egy ilyen sportos kupéban is van létjogosultsága a 4 hengeres benzinmotoroknak, sőt még a dízeles egységeknek is, de a túraautózás kvintesszenciáját azért mégiscsak valahol a 6 henger körül kell keresnünk. Míg a 20i és 30i verziókban négy, addig az M440i-ben már hat henger dolgozik.

A tavaly nyáron tesztelt M340i-ben nagyon megszerettük a B58-as kódjelű 3 literes turbós benzinmotort, és gondolhatnánk, hogy az M440i-ben is ugyanez az erőforrás rejtőzik. Ez részben így is van, de az M440i-ben már 48 V-os lágyhibrid technika is található, amit időközben egyébként a 2021-es modellévű M340i is megkapott.

© László Ferenc

Nem kell megijedni, a hibridség nem tesz tönkre semmit, sőt! A 11 lóerős és 37 Nm-es villanymotor vajpuhává teszi az automatikus motorleállítást/indítást, és néhány deciliter benzint oly módon spórol meg nekünk, hogy azt lényegében észre sem vesszük. Az akár autópályatempó mellett is nyugovóra küldhető benzinmotorral 11,8 literes átlagfogyasztást mértünk, ami a dinamikus téli használat ismeretében kiváló érték. Sőt, egy alkalommal 7, azaz hétliteres átlagfogyasztással szeltük át a délutáni Budapestet.

De gyorsan félre is a fogyasztással, hiszen mégiscsak egy sportkocsiról van szó! A 374 lóerő és a kereken 500 Nm-es nyomaték nem kér elnézést, minden szituációban azonnal nyakizmokat edző gyorsulást eredményez. A 4,5 másodperces 0–100-at tovább szépíti a remek 6 hengeres hangzás és a sportkipufogó duettje: nem faragatlan petrolhead orgia ez, hanem a hallószerveket kellemesen masszírozó sportos koncert.

A végsebességet 250 km/h-ra korlátozza az elektronika, ami a gyakorlatban kevés negatívumot jelent. Ha többre vágyunk, akkor ott az M4, ami akár 290 km/h-val is képes száguldani.

© László Ferenc

© László Ferenc

Nehéz eset

Az M440i nem kevesebb, mint 1815 kilogrammot nyom a mérlegen, vagyis mintegy 190 kilogrammal többet, mint az elődje. Nem mondanánk, hogy ezt vezetés közben nem érezni, azonban a mérnököknek sikerült úgy hangolniuk az autót, hogy az a lehető legfinomabb formájában palástolja a tömegét. Ráadásul a tömegközéppontot sikerült 2 centiméterrel lejjebb vinni.

A kormányzás elképesztően pontos, a végállások között alig 2,25-öt forgó kormánykerék áttételezése zseniális, és az útról érkező visszajelzések is adottak. A nyolcfokozatú ZF automata váltó finoman és gyorsan teszi a dolgát, olyannyira, hogy a kormány mögötti váltófüleket maximum csak a legdurvább szerpentinezések során jut eszünkbe kipróbálni.

© László Ferenc

Az adaptív felfüggesztés egy igazi all-in-one megoldás. A futómű simán kimozogja az úthibákat és a vasúti átjárókat, sport módban viszont kiválóan befeszít, panaszra nincs okunk, mint ahogy a jól adagolható, fáradás jeleit nem igazán mutató fékek esetében sem.

Lehet fintorogni, hogy az előd 440i még hátsókerék-hajtással is készült, azonban az alapáron összkerekes új M440i xDrive rendszere a gyakorlatban minden fanyalgónak csattanós választ ad. Nem gond, ha téli körülmények mellett egy tapasztalatlan sofőr kerül a volán mögé, az alapvetően hátra hangolt hajtásnak köszönhetően azonban sport módban a kanyarvadász vezetők igényei is maximálisan ki vannak szolgálva.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : gyönyörű sziluett, remek vezetési élmény, kiváló minőség, erős és egyben relatíve takarékos motor, lágyhibrid technika, hangzás. –: véleményes frontrész, nagy tömeg.

A BMW M440i nem egy gyenge sportkocsi, de nem is akar kőkemény közúti versenyautó lenni, utóbbi szerepkört inkább meghagyja az akár 510 lovas M4-nek.

A fejlesztők patikamérlegen grammra pontosan adagolták a túraautós élvezeteket és a hétköznapi használhatóságot, miközben a hibrid technikával úgy nyomták kicsit lejjebb a fogyasztást, hogy mit sem csorbultak a sportkupés élvezetek.

Az M440i magyarországi alapára 20,4 millió forint, a kellemesen felextrázott tesztautó 27,3 millió forintot kóstál. A két végletet a 13,7 millió forinton nyitó és 184 lóerős 420i, illetve a 28,1 millió forinttól induló és 480 lóerős M4 jelenti, és 2 millió forintos felár ellenében kabrióként is hazavezethetők az új 4-es BMW-k.

