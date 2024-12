Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott fel.","shortLead":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott...","id":"20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5.jpg","index":0,"item":"877405d6-805b-4efb-b927-af8c65630006","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","timestamp":"2024. december. 29. 14:56","title":"Vas Blanka bronzérmet nyert Besanconban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","shortLead":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","id":"20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be.jpg","index":0,"item":"d5c7bac9-2abe-49f4-9421-015c1866810b","keywords":null,"link":"/sport/20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Az eltiltott Szoboszlai nélkül rúgott ötöt a Liverpool, győzött a City is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fc0cae-6b31-4c05-a201-aa3ad8c38136","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden fél, hogy Trump hivatalba lépése után majd csökkenti az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna támogatását, ezért biztosította az országot egy utolsó segélyről. ","shortLead":"Biden fél, hogy Trump hivatalba lépése után majd csökkenti az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna támogatását, ezért...","id":"20241230_Biden-hatmilliard-dollaros-tamogatas-Ukrajna-Trump-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3fc0cae-6b31-4c05-a201-aa3ad8c38136.jpg","index":0,"item":"db847280-8569-4a19-b867-8b4dc21d92fb","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Biden-hatmilliard-dollaros-tamogatas-Ukrajna-Trump-Egyesult-Allamok","timestamp":"2024. december. 30. 15:52","title":"Közel hatmilliárd dolláros támogatást ad Ukrajnának az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2797b384-22f6-4a9c-9ce2-f8de9463da27","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA és az Európai Űrügynökség műholdjai segítségével összeállított adatsor azt mutatja, hogy <strong>folyamatos</strong> az olvadás Grönlandon.","shortLead":"A NASA és az Európai Űrügynökség műholdjai segítségével összeállított adatsor azt mutatja...","id":"20241230_gronland-globalis-felmelegedes-olvadas-jegtakaro-olvadasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2797b384-22f6-4a9c-9ce2-f8de9463da27.jpg","index":0,"item":"43546d5c-ab06-48b0-bb94-6f513015690f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_gronland-globalis-felmelegedes-olvadas-jegtakaro-olvadasa-video","timestamp":"2024. december. 30. 15:10","title":"Videón az eredmény: nézze meg, hogyan olvadt el a grönlandi jég 13 év leforgása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze december 23-án esett el egy lépcsőn, csonttörést szenvedett, műteni kellett.","shortLead":"A Nemzet Színésze december 23-án esett el egy lépcsőn, csonttörést szenvedett, műteni kellett.","id":"20241230_Bodrogi-Gyula-balesett-csonttores-mutet-korhaz-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"0f8b19de-af87-47b3-885a-c7c88470b573","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Bodrogi-Gyula-balesett-csonttores-mutet-korhaz-gyogyulas","timestamp":"2024. december. 30. 15:38","title":"Bodrogi Gyula kórházban töltötte a karácsonyt, de hamarosan hazaengedhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették az edzésüket. Egy finn kutatás ugyanis rávilágított arra, hogy az izmaik hamar visszatérhetnek arra a szintre, ahol az edzés abbahagyásának idején voltak.","shortLead":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették...","id":"20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883.jpg","index":0,"item":"9c12219c-5b93-4442-b170-cd6d6e16b381","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","timestamp":"2024. december. 29. 18:03","title":"Aggódik, mert sok edzést kihagyott? Egy új kutatás szerint nem kell, az izmai jól emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is kerüljenek előzetes letartóztatásba, akik jelenleg szabad lábon vannak, mint például Goran Vesic volt építésügyi miniszter.","shortLead":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is...","id":"20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875.jpg","index":0,"item":"a2cfc363-6c9a-4b63-8330-bd814045336e","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","timestamp":"2024. december. 30. 13:20","title":"Tizenhárom ember ellen emeltek vádat az újvidéki tragédiával összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hát, ez nem jött be.","shortLead":"Hát, ez nem jött be.","id":"20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8.jpg","index":0,"item":"0b59c8b3-61ab-4fd8-836e-25a919ed4285","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 14:49","title":"Az MTVA visszaszólt Magyar Péternek: A kabaré műfaja foglalt, arra már leszerződtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]